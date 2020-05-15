Google Pixel 4a будет дешевле iPhone SE

Изначально ожидалось, что Google Pixel 4a будет стоить $399, но судя по последним утечкам, модель окажется на $50 дешевле. То есть, новинка обойдется дешевле iPhone SE - самого главного конкурента грядущего Pixel.

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Все ждали прибытия Google Pixel 4a в первой половине мая, но судя по всему что-то пошло не так; теперь Pixel стоит ждать в следующем месяце, если его выпуск вновь не отложится. Фанаты бренда конечно будут расстроены, но для них у нас есть и хорошие новости.

Если верить редакции ресурса 9to5Google, Pixel 4a будет дешевле, чем ожидалось. Обычно данный ресурс предоставляет достоверную информацию и сейчас у них есть основания полагать, что Pixel 4a будет стоить $349 вместо планируемых $399. Правда, пока ни один другой источник эту информацию не подтверждает.

Для сравнения, Pixel 3a стоит на старте $399, потому все и ожидают аналогичный ценник для 4a. Ожидается, что Pixel 4a будет продаваться с 64 и 128 ГБ памяти. Младшая модель как раз и может получить заветный ценник в $349. Со стороны Google такая ценовая политика была бы разумной, ведь в смартфоне не будет слота для карты памяти и большинство пользователей все равно купят более дорогую версию со 128 ГБ.