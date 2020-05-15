Google Pixel 4a будет дешевле iPhone SE
Все ждали прибытия Google Pixel 4a в первой половине мая, но судя по всему что-то пошло не так; теперь Pixel стоит ждать в следующем месяце, если его выпуск вновь не отложится. Фанаты бренда конечно будут расстроены, но для них у нас есть и хорошие новости.
Если верить редакции ресурса 9to5Google, Pixel 4a будет дешевле, чем ожидалось. Обычно данный ресурс предоставляет достоверную информацию и сейчас у них есть основания полагать, что Pixel 4a будет стоить $349 вместо планируемых $399. Правда, пока ни один другой источник эту информацию не подтверждает.
Для сравнения, Pixel 3a стоит на старте $399, потому все и ожидают аналогичный ценник для 4a. Ожидается, что Pixel 4a будет продаваться с 64 и 128 ГБ памяти. Младшая модель как раз и может получить заветный ценник в $349. Со стороны Google такая ценовая политика была бы разумной, ведь в смартфоне не будет слота для карты памяти и большинство пользователей все равно купят более дорогую версию со 128 ГБ.
Как бы там ни было, стартовый ценник в $349 означает, что Pixel 4a будет дешевле iPhone SE на $50 ($399 за версию с 64 ГБ). С учетом того, что начинка у Pixel 4a будет все же получше, чем у iPhone SE, он может стать бестселлером среднего ценового сегмента в США.
heard Pixel 4a is going be $349 https://t.co/zaezMcTCDG— Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020