Notebookcheck

Google Pixel 4a будет дешевле iPhone SE

Предполагаемый вид Google Pixel 4a (Изображение: OnLeaks)
Предполагаемый вид Google Pixel 4a (Изображение: OnLeaks)
Изначально ожидалось, что Google Pixel 4a будет стоить $399, но судя по последним утечкам, модель окажется на $50 дешевле. То есть, новинка обойдется дешевле iPhone SE - самого главного конкурента грядущего Pixel.
Ricci Rox | 15/05/2020
Android ARM iPhone Google Nexus / Pixel бизнес слухи телефоны

Все ждали прибытия Google Pixel 4a в первой половине мая, но судя по всему что-то пошло не так; теперь Pixel стоит ждать в следующем месяце, если его выпуск вновь не отложится. Фанаты бренда конечно будут расстроены, но для них у нас есть и хорошие новости.

Если верить редакции ресурса 9to5Google, Pixel 4a будет дешевле, чем ожидалось. Обычно данный ресурс предоставляет достоверную информацию и сейчас у них есть основания полагать, что Pixel 4a будет стоить $349 вместо планируемых $399. Правда, пока ни один другой источник эту информацию не подтверждает.

Для сравнения, Pixel 3a стоит на старте $399, потому все и ожидают аналогичный ценник для 4a. Ожидается, что Pixel 4a будет продаваться с 64 и 128 ГБ памяти. Младшая модель как раз и может получить заветный ценник в $349. Со стороны Google такая ценовая политика была бы разумной, ведь в смартфоне не будет слота для карты памяти и большинство пользователей все равно купят более дорогую версию со 128 ГБ.

Как бы там ни было, стартовый ценник в $349 означает, что Pixel 4a будет дешевле iPhone SE на $50 ($399 за версию с 64 ГБ). С учетом того, что начинка у Pixel 4a будет все же получше, чем у iPhone SE, он может стать бестселлером среднего ценового сегмента в США.

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Ricci Rox, 2020-05-15 (Update: 2020-05-15)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 