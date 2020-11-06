Notebookcheck

В Google считают нормой щели между корпусом и дисплеем у Pixel 5

Щели между дисплеем и корпусом смартфона - современный дизайн как он есть (Изображение: Notebookcheck)
Щели между дисплеем и корпусом смартфона - современный дизайн как он есть (Изображение: Notebookcheck)
Если у вашего Pixel 5 есть заметные зазоры между корпусом и дисплеем - это норма, считают в Google. Вероятно, благодаря современным технологиям щели на стыках деталей чудесным образом перестали пропускать воду и пыль внутрь корпуса, но потребителей в этом убедить оказалось сложно...
Alex Alderson,
Google Pixel телефоны бизнес

Несколько недель прошло с того момента, как в Сети появились первая информация о неравномерном прилегании дисплея Pixel 5 к рамке корпуса. Если говорить точнее, то многие счастливые обладатели нового смартфона от Google поделились снимками, на которых четко видно как в некоторых местах дисплей выступает над рамкой; в некоторых случаях были заметны настоящие щели между корпусом и стеклом. Соответственно, многие владельцы смартфона были обеспокоены тем, что наличие таких дефектов нарушает защиту от влаги и пыли.

Однако, представители Google, на одном из форумов поддержки, поспешили развеять опасения пользователей. Приводим цитату специалиста компании:

Мы изучили смартфоны поступившие от владельцев и имея точные данные о работе контроля качества на производственных линиях можем заявить, что некоторая вариация высоты выступа стекла дисплея над рамкой является нормой для Pixel 5. Данная особенность никак не влияет на защиту от пыли и влаги у данного смартфона. Мы продолжим работу со всеми покупателями на индивидуальной основе, чтобы разрешить все имеющиеся претензии.

Со своей стороны можем сказать следующее: если бы зазоры и неравномерно прилегающее стекло были частью дизайна Pixel 5, то они присутствовали бы у всех образцов данной модели. Тем не менее, в действительности все не так - у нашего тестового образца Pixel 5 подобные дефекты отсутствовали. Соответственно, если говорить по честному, то перед нами банальный случай наличия дефективных образцов прямо с производства, которые производитель по-хорошему должен заменить или вернуть пользователям полную сумму покупки. Зная Google, в такой исход верится с трудом.

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Alex Alderson, 2020-11- 6 (Update: 2020-11- 6)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 