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Honor ViewPad 6 - первый в мире планшет с Wi-Fi 6, но без сервисов Google

Honor ViewPad 6 - первый планшет с Wi-Fi 6 (Изображение: Honor)
Honor ViewPad 6 - первый планшет с Wi-Fi 6 (Изображение: Honor)
Honor ViewPad 6 - это первый в мире планшет с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Модель также получила восьмиядерный чипсет Kirin 985 5G, 10.4-дюймовый 2K дисплей. Ценник стартует с довольно привлекательной суммы $310, но Google-сервисов здесь не будет.
Daniel R Deakin, 🇺🇸
5G Android ARM Chinese Tech планшеты

Honor ViewPad 6 получил отличную начинку по привлекательной цене. Первый планшет с Wi-Fi 6 уже обзавелся точными характеристиками, датами выхода в продажу и даже списком конфигураций. Однако, сервисов Google в системе не будет, потому на международном рынке Honor ViewPad 6 вряд-ли станет хитом.

Итак, Honor ViewPad 6 с 8-ядерный Kirin 985 с поддержкой 5G будет доступен в таких конфигурациях:

  • Wi-Fi 6 /64 ГБ: $310
  • Wi-Fi 6/128 ГБ: $353
  • 5G 6/128 ГБ: $452
  • 5G 8/256 ГБ: $565

Помимо мощного процессора и современных стандартов беспроводной связи, покупатели ViewPad 6 получают 10.4-дюймовый 2K дисплей, Android 10 (Magic UI 3.1), 13-МП основную и 8-MP фронтальную камеру, акустику с четырьмя динамиками и батарею на 7250 мАч. В рекламной компании Honor ViewPad 6 утверждается, что по скорости загрузки данных он превосходит iPad Pro.

Тем не менее, серьезным недостатком нового планшета является отсутствие сервисов Google, как следствие торговых конфликтов между США и Китаем. Мы предполагаем, что Honor ViewPad 6, несмотря на отличную начинку и честный ценник, не получит большой популярности на международной арене. Как бы там ни было, с 13 по 17 июня новинка доступна по предзаказу, а далее появится в свободной продаже на онлайн-площадках поднебесной.

Honor ViewPad 6 (Изображение: Gizchina)
Honor ViewPad 6 (Изображение: Gizchina)

Источник(и)

Honor, VMall, JD.com, Gizchina

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Daniel R Deakin, 2020-06-15 (Update: 2020-06-15)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 