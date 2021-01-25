Android 12 может получить удобную функцию из iOS

Выход первых бета-версий следующего Android уже не за горами и, судя по слухам, одной из новых функций в ОС станет распознавание постукиваний по спинке смартфона - ныне подобная возможность доступна на iPhone. По предварительной информации из различных источников, Android 12 также получит новый режим многозадачности App Pairs, а также упрощенный доступ к приложениям сторонних разработчиков

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Вместе с последним обновление iOS все iPhone получили функцию Back Tap - распознавание двойного касания (или постукивания) по тыльной панели корпуса. Согласно слухам в Сети, Google собирались интегрировать такой функционал в текущей версии ОС Android - по крайней мере для собственных смартфонов серии Pixel. Однако, на данный момент соответствующая функция у "гуглофонов" и моделей других производителей отсутствует, потому остается ожидать ее появления в грядущем Android 12.

Поначалу считалось, что распознавание двойного касания появится в актуальных Pixel как замена функции Active Edge, которая так и не стала популярной. Первая пробная версия Android 12 должна выйти максимум через пол года - за это время Google может добавить в ОС много нового. Среди ожидаемых функций присутствует и App Pairs - улучшенная реализация многооконного режима, позволяющего запускать два приложения одновременно, которая получила дополнительные возможности взаимодействия. Браузер Chrome, например, сможет более эффективно взаимодействовать с открытыми во втором окне Картами Google при поиске различных мест или заведений.

По сути, функционал App Pairs схож улучшениями интерфейса OneUI, которые Samsung ввела для своих смартфонов с гибким дисплеем. Вполне вероятно, что в Google осознали актуальность устройств с гибкими дисплеями и решили адаптировать новую версию Android к подобным форм-факторам на глубинном уровне.

Также сообщается, что в новом Android будет упрощен доступ к приложениям вне Google Play. На сегодняшний день любой владелец устройства на Android и так может без особо труда установить APK-файл из Сети, но вот собственно поиск этого файла сопряжен с многими трудностями - неужели в Google наконец захотели помочь пользователям в данном вопросе?

В то же время, в Google собираются усилить контроль над покупками в приложениях из Google Play - вполне вероятно, что в ближайшем будущем все транзакции будут проходить только через собственную платежную систему компании. Вполне вероятно, что причиной такого решения стало 30% снижение доходов Google, получаемых от Play Store.