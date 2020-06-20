Вредоносные расширения Google Chrome украли данные 32 миллионов пользователей
Согласно отчету компании Awake Security, 70 вредоносных расширений для Google Chrome крали данные и историю просмотров у 32 миллионов пользователей.
Компания Awake Security выпустила отчет об исследовании массовой слежки за пользователями, в котором говорится о сети доменов, с помощью которых координировались действия вредоносных расширений, что суммарно слили данные 32 миллионов пользователей по всему миру. Утверждается, что у данных расширений был доступ к буферу обмена, они могли считывать нажатия клавиш и делать снимки экрана на ПК владельца.
То есть, в руках злоумышленников могла оказаться такая чувствительная информация, как данные вашей банковской карты. Деятельность этой разветвленной сети проходила через израильского доменного регистратора GalComm. Организация ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) проверяет всех доменных регистраторов, но в отчете говорится, что верификация происходит в ограниченном объеме и потому такие компании, как GalComm, могут осуществлять теневую деятельность.
Полный список вредоносных расширений для Google Chrome, которые, напомним, были проверены и доступны для всех в Chrome Web Store как безопасные, приведен здесь. Посмотрите нет ли в списке того, что установлено в вашем браузере прямо сейчас.