Вредоносные расширения Google Chrome украли данные 32 миллионов пользователей

Отчет Awake Security говорит о том, что 70 расширений для Google Chrome, которые установлены у 32 миллионов пользователей, крадут историю браузера и приватные данные с компьютеров владельцев. Координация действий вредоносных расширений происходила через регистратора доменов GalComm.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Launch , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Согласно отчету компании Awake Security, 70 вредоносных расширений для Google Chrome крали данные и историю просмотров у 32 миллионов пользователей.

Компания Awake Security выпустила отчет об исследовании массовой слежки за пользователями, в котором говорится о сети доменов, с помощью которых координировались действия вредоносных расширений, что суммарно слили данные 32 миллионов пользователей по всему миру. Утверждается, что у данных расширений был доступ к буферу обмена, они могли считывать нажатия клавиш и делать снимки экрана на ПК владельца.

То есть, в руках злоумышленников могла оказаться такая чувствительная информация, как данные вашей банковской карты. Деятельность этой разветвленной сети проходила через израильского доменного регистратора GalComm. Организация ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) проверяет всех доменных регистраторов, но в отчете говорится, что верификация происходит в ограниченном объеме и потому такие компании, как GalComm, могут осуществлять теневую деятельность.

Полный список вредоносных расширений для Google Chrome, которые, напомним, были проверены и доступны для всех в Chrome Web Store как безопасные, приведен здесь. Посмотрите нет ли в списке того, что установлено в вашем браузере прямо сейчас.