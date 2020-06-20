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Вредоносные расширения Google Chrome украли данные 32 миллионов пользователей

Расширения Chrome украли данные у 32 миллионов пользователей (Изображение: Panda Security)
Расширения Chrome украли данные у 32 миллионов пользователей (Изображение: Panda Security)
Отчет Awake Security говорит о том, что 70 расширений для Google Chrome, которые установлены у 32 миллионов пользователей, крадут историю браузера и приватные данные с компьютеров владельцев. Координация действий вредоносных расширений происходила через регистратора доменов GalComm.
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸
Cyberlaw Cryptocurrency компьютеры Internet of Things (IoT)

Согласно отчету компании Awake Security, 70 вредоносных расширений для Google Chrome крали данные и историю просмотров у 32 миллионов пользователей.

Компания Awake Security выпустила отчет об исследовании массовой слежки за пользователями, в котором говорится о сети доменов, с помощью которых координировались действия вредоносных расширений, что суммарно слили данные 32 миллионов пользователей по всему миру. Утверждается, что у данных расширений был доступ к буферу обмена, они могли считывать нажатия клавиш и делать снимки экрана на ПК владельца.

То есть, в руках злоумышленников могла оказаться такая чувствительная информация, как данные вашей банковской карты. Деятельность этой разветвленной сети проходила через израильского доменного регистратора GalComm. Организация ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) проверяет всех доменных регистраторов, но в отчете говорится, что верификация происходит в ограниченном объеме и потому такие компании, как GalComm, могут осуществлять теневую деятельность.

Полный список вредоносных расширений для Google Chrome, которые, напомним, были проверены и доступны для всех в Chrome Web Store как безопасные, приведен здесь. Посмотрите нет ли в списке того, что установлено в вашем браузере прямо сейчас.

Источник(и)

Awake Security

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Arjun Krishna Lal, 2020-06-20 (Update: 2020-06-20)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 