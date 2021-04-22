Notebookcheck
 
 
 
 

В последней тестовой сборке Android 12 появилась новая функция

Новая функция Android 12 (Изображение: Google)
Новая функция Android 12 (Изображение: Google)
Новая версия Android должна быть представлена уже через пару месяцев. Пока что грядущая 12 версия операционной системы от Google доступна только в форме тестовых сборок. В одной из последних таких версий обнаружена новая интересная функция - автоматический перевод интерфейса приложений на язык, выставленный в системе по умолчанию. Ранее пользователям приходилось пользоваться сторонними сервисами для перевода в тех случаях, когда приложение недоступно на требуемом языке, потому функция будет востребованной
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM слухи смартфоны и всё связанное с ними Софт планшеты сенсорный

Сейчас Google вовсю работает над новой версией своей мобильной операционной системы, ведь до ее выхода осталось всего несколько месяцев. Судя по слухам, сейчас в компании уже вносят финальные доработки в закрытых тестовых сборках. Энтузиастам с известного ресурса XDA удалось оценить в работе одну из таких версий ОС и даже обнаружить в ней любопытную новую функцию.

Судя по обнаруженному коду в новой прошивке, Android теперь сможет автоматически переводить интерфейс приложений, которые не поддерживают тот язык, который выставлен в настройках по умолчанию. Дополнительно известно, что перевод будет выполняться не самой ОС, а сторонним сервисом - например Google Translate.  

Сервисы для локализации интерфейса в приложениях существовали и ранее, но наличие подобного функционала в самой ОС Android более удобно для пользователей. 

Все подробности об Android 12 должны быть оглашены на конференции Google I/O 2021.

Источник(и)

XDA

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Deirdre O'Donnell, 2021-04-22 (Update: 2021-04-22)
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Editor - 3616 статей на Notebookcheck c 2018 года

 