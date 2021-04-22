В последней тестовой сборке Android 12 появилась новая функция
Сейчас Google вовсю работает над новой версией своей мобильной операционной системы, ведь до ее выхода осталось всего несколько месяцев. Судя по слухам, сейчас в компании уже вносят финальные доработки в закрытых тестовых сборках. Энтузиастам с известного ресурса XDA удалось оценить в работе одну из таких версий ОС и даже обнаружить в ней любопытную новую функцию.
Судя по обнаруженному коду в новой прошивке, Android теперь сможет автоматически переводить интерфейс приложений, которые не поддерживают тот язык, который выставлен в настройках по умолчанию. Дополнительно известно, что перевод будет выполняться не самой ОС, а сторонним сервисом - например Google Translate.
Сервисы для локализации интерфейса в приложениях существовали и ранее, но наличие подобного функционала в самой ОС Android более удобно для пользователей.
Все подробности об Android 12 должны быть оглашены на конференции Google I/O 2021.