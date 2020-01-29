Huawei все же выпустит обновление до Android 10 для Huawei Y9 (2019), но что насчет Nova 3 и Honor Play?
Судя по всему, мы с вами наблюдаем ситуацию, где пользователи победили производителя. Всего несколько дней назад стало известно, что Huawei Y9 (2019) не получит официального обновления до Android 10, что заставило владельцев этого аппарата создать петицию на сайте change.org. Невероятно, но в Huawei таки прислушались.
Производитель пошел на уступки и пообещал выпустить обновление до Android 10 с EMUI 10 для Huawei Y9 (2019). На вопрос в Twitter представители компании ответили следующее:
Спасибо за ваше обращение. Huawei Y9 2019 получит обновление до EMUI 10.
К сожалению, все это подтверждает, что Android 10 поступит только на модель Huawei Y9 (2019). Совершенно туманными пока остаются перспективы других аппаратов Y-серии. Та же ситуация и с моделями других серий, вроде Nova 3 и Honor Play, которые, судя по всему, останутся без Android 10.
Пользователи также создали петицию на change.org для моделей Nova 3i и Honor Play. Последняя уже набрала более 2000 подписей.
Если говорить о Honor Play и Nova 3, то поведение производителя по их поводу вообще разочаровывает, ведь они работают на Kirin 970 - том же чипсете, что установлен в Mate 10 Pro, P20 Pro, Honor 10 и Honor View 10, которые уже в ближайшем будущем получат Android 10. Словом, в данном случае у Huawei нет никаких оправданий.
Мы очень рады за Huawei Y9 (2019) и его владельцев, но было бы очень неплохо увидеть и другие модели в плане по переходу на EMUI 10.
Thank you for your message. The Huawei Y9 2019 will recieve the EMUI 10 update.— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) January 23, 2020