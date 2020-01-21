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Huawei Mate 30 Pro: отличная камера, но ужасный динамик?

Mate 30 Pro. (Источник: Expert Reviews)
Mate 30 Pro. (Источник: Expert Reviews)
Mate 30 Pro получил невероятные комплектующие, особенно в сфере камер. Однако по какой-то причине Huawei полностью проигнорировала аудиовозможности смартфона, а обзор DxOMark показал, что устройство справляется с воспроизведением звука намного хуже конкурентов.
Ricci Rox | 21/01/2020
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Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro стали некими аутсайдерами на мировом рынке смартфонов. Несмотря на то, что эти устройства имеют отличное аппаратное обеспечение им не хватает кое-чего довольно существенного для множества пользователей: поддержки служб Google, что затрудняет их распространение за пределами китайского рынка.

Ресурс DxOMark протестировал камеры Mate 30 Pro, которые оказались невероятно хорошими; настолько, что этот смартфон стал номером один в рейтинге камер на сайте. Потом были протестированы и аудио возможности данного устройства, однако они оказались не столь впечатляющими, как в первом случае.

Mate 30 Pro получил общий балл 60. В настоящее время это чуть ли не худший показатель на DxOMark, что немного удивительно. Оказалось, что в целом звук Mate 30 Pro хуже, чем у таких устройств, как: Samsung Galaxy S10+ (65 баллов), OnePlus 7 Pro (65), Google Pixel 4 (68), Asus ROG Phone 2 (69) и iPhone 11 Pro Max (71).

Но что еще интереснее: лидером в аудио-рейтинге DxOMark тоже стало устройство Huawei – Mate 20 X.

Причина столь слабых результатов Mate 30 Pro очевидна – дело в отсутствии стереодинамиков. Вместо этого производитель установил один динамик и акустический дисплей, который не принимает участие в воспроизведении мультимедиа, что фактически делает эту технологию бесполезной для теста DxOMark. Все прочие устройства, протестированные веб-сайтом, имеют стереодинамики.

Интересно было бы узнать, как DxOMark оценит последние смартфоны LG, поскольку они со своими динамиками Boombox имеют аналогичную конфигурацию звука.

Конечно, в сравнении с другими устройствами, обладающими монодинамиками, Mate 30 Pro вполне может выйти на первое место. Но это совершенно не обязательно, особенно, если речь идет о других популярных флагманах.

Общая оценка делится на подкатегории «Воспроизведение» и «Запись», в которых Mate 30 Pro набирал 57 и 72 балла соответственно. Смартфон обладает посредственным воспроизведением, но его качество его записи просто отличное. 72 балла делают его лучшим устройством для записи звука во всем рейтинге DxOMark.

Источник(и)

DxOMark

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Ricci Rox, 2020-01-21 (Update: 2020-01-21)

 