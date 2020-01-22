Самая дешевая сотовая связь в Сирии, а самая дорогая – в Эритреи

Часто ли вы жалуетесь, что сотовая связь в вашей стране слишком дорогая? Что операторы необоснованно завышают цены на нее? В таком случае предлагаем вам сравнить стоимость услуг сотовой связи в вашей стране с ценами в других странах с помощью аналитического британского ресурса cable.co.uk.

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Иногда интересно узнать, как живут люди в других странах мира, сопоставить их достижения с успехами собственного государства, а также проанализировать причины найденных отличий. В этом нам помогают различные аналитические компании, размещающие результаты своих исследований на Интернет-ресурсах.

Одним из таких источников является британский сайт cable.co.uk, на котором уже размещен рейтинг средних месячных тарифов всех стран мира по состоянию на начало 2020 года. Ресурс предлагает ознакомиться с интерактивной картой (см. скриншот ниже), которая позволяет просмотреть информацию по каждой отдельной стране, просто наведя на нее курсор.

Система демонстрирует 4 основных параметра: место в рейтинге и название страны, среднюю стоимость услуг связи в месяц, разницу этой стоимости по сравнению с прошлым годом, а также место страны в прошлогоднем рейтинге.

Итак, самая дешевая стоимость сотовой связи (в среднем) на сегодняшний день в Сирии, и обходится она в среднем $6.60 в месяц. При этом год назад она была в 2 раза дороже, а сама страна занимала 7-е место. Правда, стоит учесть нестабильную военно-политическую ситуацию в стране, а также падение сирийского фунта. Кроме того, средняя скорость связи в Сирии составляет всего 0,9 Мбит/с.

Дальше – интереснее: страной, занявшей второе место, стала Украина (средний платеж за связь $6.64), которая в прошлом году и вовсе была лидером рейтинга. Далее идут Россия ($7.35, с удешевлением связи на $2.42 и переходом с четвертого места на третье), Румыния ($8.15; страна смогла подняться с 10-го на четвертое место) и Беларусь ($9.87; с небольшим удешевлением связи она осталась на прежнем месте).

Чтобы облегчить пользователям задачу, ресурс cable.co.uk выделил 6 ценовых категорий, которые вы можете увидеть на изображении ниже. Все они отмечены разными цветами и позволяют быстро сориентироваться и оценить ситуацию.

Естественно, нас также интересуют страны, отмеченные черным – с самыми дорогими услугами сотовой связи. Преимущественно в этом списке оказываются станы третьего мира; например, лидером по дороговизне, занявшим почетное 206-е место в рейтинге стала восточноафриканская страна Эритрея, где средняя цена пакета составляет $2666 в месяц. Не далеко ушел и Йемен (205 место, $2466). Да уж, за такие деньги и Galaxy Fold купить можно! Вот тут и начинается самое интересное – ответ на вопрос «Почему так?»

Его дает нам сам аналитический ресурс:

Такие расходы обусловлены сочетанием политического климата, военных действий, отсутствием базы (экономической) и того факта, что в большинстве случаев цена, которую вы платите, фактически, пойдет на построение физической линии связи [вышек], которых пока что не так много. Эти «производственные затраты» растут в геометрической прогрессии по мере того, чем дальше ваше жилище находится от основных городов страны».

Кстати, у 204-го места, Мавритании дела обстоят уже на порядок лучше ($694), хотя в прошлом году страна и вовсе была на 152 месте. Также ресурс cable.co.uk привел в пример стоимость пяти самых дорогих и пяти самых дешевых пакетов связи в мире. С одной стороны:

$15 051 (Эритрея),

$8333 (Йемен),

$4386 (Лаосская Народно-Демократической Республика),

$1488 (Танзания),

$1333 (Мавритания).

А с другой: