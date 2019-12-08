В течение долгого времени Huawei не удавалось создать флагман, который имел бы селфи-камеру не хуже, чем у конкурентов. Однако начиная с P30 Pro ситуация медленно, но верно начала меняться, и новый Nova 6 5G – тому подтверждение.

Huawei выпустила новую линейку смартфонов премиум-класса несколько дней назад. Серия Nova находится на границе между суб-премиальным и премиум-классом, а новые Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE, по-видимому, в большей мере относятся к премиум-классу, поскольку они оснащены довольно внушительными комплектующими. Самый дорогой из всех, Nova 6 5G, попал на проверку DxOMark, где его селфи-камеры… произвели фурор.

Nova 6 5G набрал в общей сложности 100 баллов. Этого хватило, чтобы стать самым лучшим камерофоном в категории селфи на сайте DxOMark. Следом идут: Galaxy Note 10+ 5G (99 баллов) и Asus Zenfone 6 (98). В тесте фотосъемки Nova 6 5G получил 105 – чуть больше, чем Galaxy Note 10+ 5G (103) и Asus Zenfone 6 (101), а также намного больше, чем Google Pixel 4 (93).

Nova 6 5G также стал королем боке, набрав 70 баллов в этом тесте, как и Zenfone 6 с его 48-МП сенсором (который одновременно работает как основная камера благодаря поворотному механизму).

В категории видео Nova 6 5G получил 93 балла – такой же результат, как и у Note 10+ 5G и Zenfone 6. Примерно на том же уровне находится и Pixel 4 (91).

Это довольно неожиданный результат. В списке лидеров в категории селфи по версии DxOMark обычно доминировали устройства от Samsung, с которыми Huawei была не в состоянии конкурировать. P20 Pro и Mate 20 Pro получили 72 и 75 баллов соответственно, при том, что Galaxy Note 9, выпущенный примерно в то же время, набрал 92 балла.

Мы тоже были не в восторге от селфи-камеры Huawei в начале этого года, поэтому приятно видеть, что компания поработала над этим вопросом. Honor 20 Pro получил 85 баллов, P30 Pro – уже 89 баллов, Mate 30 Pro смог достичь отметки в 93 балла, а Nova 6 5G – установил рекордную планку в 100 баллов. Такая статистика свидетельствует о явном прогрессе Huawei в этой области, а поклонники бренда наверняка оценят старания производителя.