К концу 2019 года рынок eSIM может подняться в цене до 700 миллионов долларов

Считается, что объемы поставок рынка eSIM существенно увеличатся до 2025 года. Но более новые прогнозы указывают на то, что его стоимость превысит 700 миллионов долларов уже к концу года. Это связано с использованием технологии в устройствах потребительского сегмента, новых автомобилях и устройствах Интернета вещей (IoT).

Ранее предполагалось, что к 2025 году рынок eSIM достигнет показателя в 2 миллиарда в эквиваленте количества устройств. Однако новые исследования рынка показали, что сегмент eSIM может достичь стоимости 700 миллионов долларов задолго до этого. Это связано как с потенциалом данной технологии в области смартфонов, так и с другими областями ее применения.

Встроенные модули идентификации абонента (или eSIM) сильно отличаются от обычных SIM-карт. В отличие от них, eSIM несъемные и существуют в виде чипов на платах смартфонов. В частности, их можно найти в iPhone и Pixel, а в последнее время и в смартфонах от Samsung и Huawei.

Эти телефоны изначально могут быть активированы такими операторами, как Vodafone, Telefonica, NTT Docomo, Etisalat и AT&T (в последнее время их список увеличивается). В настоящее время они становятся выгодным вариантом для работодателей, поскольку eSIM предоставляет больший контроль над используемыми данными. Да и потенциальному пользователю будет проще сменить свой номер или оператора.

Кроме того, eSIM являются отличным решением для новых автомобилей со встроенными соединениями для передачи данных и для устройств Интернета вещей (IoT). Все из-за их удобного форм-фактора, позволяющего сделать устройства тоньше и меньше. С другой стороны, аналогичные продукты, такие как nuSIM (вмонтированная прямо в чипсет микросхема), могут предложить то же самое. Северная Америка является главным регионом рынка eSIM в мире.