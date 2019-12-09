К концу 2019 года рынок eSIM может подняться в цене до 700 миллионов долларов
Ранее предполагалось, что к 2025 году рынок eSIM достигнет показателя в 2 миллиарда в эквиваленте количества устройств. Однако новые исследования рынка показали, что сегмент eSIM может достичь стоимости 700 миллионов долларов задолго до этого. Это связано как с потенциалом данной технологии в области смартфонов, так и с другими областями ее применения.
Встроенные модули идентификации абонента (или eSIM) сильно отличаются от обычных SIM-карт. В отличие от них, eSIM несъемные и существуют в виде чипов на платах смартфонов. В частности, их можно найти в iPhone и Pixel, а в последнее время и в смартфонах от Samsung и Huawei.
Эти телефоны изначально могут быть активированы такими операторами, как Vodafone, Telefonica, NTT Docomo, Etisalat и AT&T (в последнее время их список увеличивается). В настоящее время они становятся выгодным вариантом для работодателей, поскольку eSIM предоставляет больший контроль над используемыми данными. Да и потенциальному пользователю будет проще сменить свой номер или оператора.
Кроме того, eSIM являются отличным решением для новых автомобилей со встроенными соединениями для передачи данных и для устройств Интернета вещей (IoT). Все из-за их удобного форм-фактора, позволяющего сделать устройства тоньше и меньше. С другой стороны, аналогичные продукты, такие как nuSIM (вмонтированная прямо в чипсет микросхема), могут предложить то же самое. Северная Америка является главным регионом рынка eSIM в мире.