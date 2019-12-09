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К концу 2019 года рынок eSIM может подняться в цене до 700 миллионов долларов

Технологию eSIM ждет большая популярность. (Источник: Medium)
Технологию eSIM ждет большая популярность. (Источник: Medium)
Считается, что объемы поставок рынка eSIM существенно увеличатся до 2025 года. Но более новые прогнозы указывают на то, что его стоимость превысит 700 миллионов долларов уже к концу года. Это связано с использованием технологии в устройствах потребительского сегмента, новых автомобилях и устройствах Интернета вещей (IoT).
Deirdre O Donnell | 09/12/2019
Android Apple бизнес iPhone Google Nexus / Pixel Internet of Things (IoT) телефоны

Ранее предполагалось, что к 2025 году рынок eSIM достигнет показателя в 2 миллиарда в эквиваленте количества устройств. Однако новые исследования рынка показали, что сегмент eSIM может достичь стоимости 700 миллионов долларов задолго до этого. Это связано как с потенциалом данной технологии в области смартфонов, так и с другими областями ее применения.

Встроенные модули идентификации абонента (или eSIM) сильно отличаются от обычных SIM-карт. В отличие от них, eSIM несъемные и существуют в виде чипов на платах смартфонов. В частности, их можно найти в iPhone и Pixel, а в последнее время и в смартфонах от Samsung и Huawei.

Эти телефоны изначально могут быть активированы такими операторами, как Vodafone, Telefonica, NTT Docomo, Etisalat и AT&T (в последнее время их список увеличивается). В настоящее время они становятся выгодным вариантом для работодателей, поскольку eSIM предоставляет больший контроль над используемыми данными. Да и потенциальному пользователю будет проще сменить свой номер или оператора.

Кроме того, eSIM являются отличным решением для новых автомобилей со встроенными соединениями для передачи данных и для устройств Интернета вещей (IoT). Все из-за их удобного форм-фактора, позволяющего сделать устройства тоньше и меньше. С другой стороны, аналогичные продукты, такие как nuSIM (вмонтированная прямо в чипсет микросхема), могут предложить то же самое. Северная Америка является главным регионом рынка eSIM в мире.

Источник(и)

Research and Markets

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Deirdre O Donnell, 2019-12- 9 (Update: 2019-12- 9)

 