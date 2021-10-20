Google Pixel 6 Pro: мощный флагман с продвинутыми возможностями
Помимо стандартного Pixel 6 Google также представила флагманский Pixel 6 Pro - самый мощный и продвинутый свой смартфон в 2021 году. Как и ожидалось, модель оказалась гораздо более мощной в сравнении с Pixel 5 и Pixel 4 XL. Последние довольствовались 90-Гц дисплеями, но у Pixel 6 Pro установлена современная матрица с адаптивной частотой до 120 Гц, которая не уступает по характеристикам новому iPhone 13 Pro и Galaxy S21.
Диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов, он выполнен по технологии LTPO OLED и обладает высоким разрешением QHD+. В качестве защиты служит стекло Gorilla Glass Victus, которое также прикрывает и тыльную панель. Основа конструкции и рамка представляют собой единое целое и выполнены из металла, смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
Google также оснастила смартфон подэкранным сканером отпечатков, но разблокировка по лицу недоступна - по крайней мере на момент выхода смартфона. Вполне вероятно, что в будущем Google добавит возможность распознавания лица фронтальной камере, разрешение которой, кстати, составляет 11.1 МП (f/2.2, 94°).
Модуль на тыльной стороне корпуса Pixel 6 Pro содержит 3 камеры: 50-МП основная (f/1.8), 12-МП ультра-широкоугольная (f/2.2, 144°) и 48-МП камера с телеобъективом (f/3.5, 4х оптически зум, 20х цифровой зум).
Основная и фронтальная камера Pixel 6 Pro имеют оптическую и электронную стабилизацию, а также поддерживают съемку видео в 4K (30 к/с фронтальная, 60 к/с основная).
Объем оперативной памяти новинки может достигать 12 ГБ, а встроенной - 256 ГБ. Стоимость модели начинается с $899.