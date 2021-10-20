Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Google Pixel 6 Pro: мощный флагман с продвинутыми возможностями

Pixel 6 Pro станет вашим за $899 (Изображение: Google)
Pixel 6 Pro станет вашим за $899 (Изображение: Google)
Google представила Pixel 6 Pro - самый продвинутый смартфон серии на сегодняшний день. Модель может похвастать LTPO OLED дисплеем с адаптивной частотой 120 Гц, батареей на 5003 мАч, 12 ГБ ОЗУ и работает на эксклюзивном чипсете Google Tensor
Alex Alderson, 🇺🇸
Android Google Pixel смартфоны и всё, что связано с ними
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Помимо стандартного Pixel 6 Google также представила флагманский Pixel 6 Pro - самый мощный и продвинутый свой смартфон в 2021 году. Как и ожидалось, модель оказалась гораздо более мощной в сравнении с Pixel 5 и Pixel 4 XL. Последние довольствовались 90-Гц дисплеями, но у Pixel 6 Pro установлена современная матрица с адаптивной частотой до 120 Гц, которая не уступает по характеристикам новому iPhone 13 Pro и Galaxy S21.

Диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов, он выполнен по технологии LTPO OLED и обладает высоким разрешением QHD+. В качестве защиты служит стекло Gorilla Glass Victus, которое также прикрывает и тыльную панель. Основа конструкции и рамка представляют собой единое целое и выполнены из металла, смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Google также оснастила смартфон подэкранным сканером отпечатков, но разблокировка по лицу недоступна - по крайней мере на момент выхода смартфона. Вполне вероятно, что в будущем Google добавит возможность распознавания лица фронтальной камере, разрешение которой, кстати, составляет 11.1 МП (f/2.2, 94°).

Модуль на тыльной стороне корпуса Pixel 6 Pro содержит 3 камеры: 50-МП основная (f/1.8), 12-МП ультра-широкоугольная (f/2.2, 144°) и 48-МП камера с телеобъективом (f/3.5, 4х оптически зум, 20х цифровой зум).

Основная и фронтальная камера Pixel 6 Pro имеют оптическую и электронную стабилизацию, а также поддерживают съемку видео в 4K (30 к/с фронтальная, 60 к/с основная).

Объем оперативной памяти новинки может достигать 12 ГБ, а встроенной - 256 ГБ. Стоимость модели начинается с $899.

(Изображение: Google)
(Изображение: Google)
(Изображение: Google)

Источник(и)

Google

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Google Pixel 6 доступен для предзаказа по цене $599 (Изображение: Google)
Google Pixel 6 представлен официально: эксклюзивный чипсет Tensor, камера на 50 МП, 5G mmWave и цена от $599 20/10/2021
Google Tensor вовсе не эксклюзивный (Изображение: Google)
Чипсет Google Tensor оказался Samsung Exynos 9855 - модифицированной версией Exynos 2100 09/08/2021
Говорят, Google разрабатывает свой процессор в партнёрстве с Samsung (Изображение: George Dumitrache)
Google GS101: Фирменный процессор для будущих Pixel 6? 06/05/2021
Щели между дисплеем и корпусом смартфона - современный дизайн как он есть (Изображение: Notebookcheck)
В Google считают нормой щели между корпусом и дисплеем у Pixel 5 06/11/2020
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4304 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2510 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 10 > Google Pixel 6 Pro: мощный флагман с продвинутыми возможностями
Alex Alderson, 2021-10-20 (Update: 2021-10-20)

 