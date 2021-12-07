Владельцы Google Pixel жалуются на взлом смартфонов во время гарантийного ремонта
Несколько владельцев Google Pixel пожаловались на кражу своих смартфонов, которые были отправлены в Google на гарантийный ремонт по почте. Одна из подобных жалоб поступила от Джейн МакГонигал (Jane McGonigal), которая является одним из авторов американской газеты New York Times и разработчиком игр. Судя по сообщению в Твиттере Джейн, кто-то пользовался её смартфоном Google Pixel 5a, который она ранее отправила по почте на гарантийный ремонт. Злоумышленник получил доступ к Google Drive, Gmail, DropBox и облачным бэкапам приложения Фото. Просматривая историю активности аккаунта владелица смартфона обнаружила, что злоумышленник просматривал ее личные фотографии и при этом удалил предупреждения системы безопасности о несанкционированном доступе к аккаунту.
Дополнительно Джейн сообщает, что за неделю до взлома общалась с техподдержкой Google относительно ремонта своего смартфона. Тогда хозяйка Pixel пыталась понять, почему почтовая служба FedEx отметила, что ее устройство доставлено на склад Google, а тот его так и не получил. При этом Google снял деньги за замену устройства, но затем через некоторое время вернул их обратно.
Если верить ресурсу The Verge, это далеко не первый такой случай и за две последних недели есть и другие пострадавшие с подобными обстоятельствами. В Google пока-что разбираются в случившемся и если компания опубликует официальное заявление, мы обновим эту новость.