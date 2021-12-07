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Владельцы Google Pixel жалуются на взлом смартфонов во время гарантийного ремонта

Лучше не отправляйте Google Pixel на ремонт почтой (Изображение: Google)
Лучше не отправляйте Google Pixel на ремонт почтой (Изображение: Google)
Некоторые владельцы Google Pixel жалуются на взлом их смартфонов во время гарантийного ремонта - некоторые даже утверждают, что их устройства были украдены. В частности, Pixel 5a был украден со склада Google, а все данные с него - скомпрометированы
Fawad Murtaza, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android Google Pixel безопасность смартфоны и всё, что связано с ними
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Несколько владельцев Google Pixel пожаловались на кражу своих смартфонов, которые были отправлены в Google на гарантийный ремонт по почте. Одна из подобных жалоб поступила от Джейн МакГонигал (Jane McGonigal), которая является одним из авторов американской газеты New York Times и разработчиком игр. Судя по сообщению в Твиттере Джейн, кто-то пользовался её смартфоном Google Pixel 5a, который она ранее отправила по почте на гарантийный ремонт. Злоумышленник получил доступ к Google Drive, Gmail, DropBox и облачным бэкапам приложения Фото. Просматривая историю активности аккаунта владелица смартфона обнаружила, что злоумышленник просматривал ее личные фотографии и при этом удалил предупреждения системы безопасности о несанкционированном доступе к аккаунту.

Дополнительно Джейн сообщает, что за неделю до взлома общалась с техподдержкой Google относительно ремонта своего смартфона. Тогда хозяйка Pixel пыталась понять, почему почтовая служба FedEx отметила, что ее устройство доставлено на склад Google, а тот его так и не получил. При этом Google снял деньги за замену устройства, но затем через некоторое время вернул их обратно.

Если верить ресурсу The Verge, это далеко не первый такой случай и за две последних недели есть и другие пострадавшие с подобными обстоятельствами. В Google пока-что разбираются в случившемся и если компания опубликует официальное заявление, мы обновим эту новость.

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Fawad Murtaza
Автор исходного текста: Fawad Murtaza - Tech Writer - 32 статей на Notebookcheck c 2021 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2555 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Fawad Murtaza, 2021-12- 7 (Update: 2021-12- 7)

 