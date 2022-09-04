Внешность Google Pixel 7 Pro полностью рассекречена
На самом деле Google уже показывала Pixel 7 и Pixel 7 Pro в мае этого года, но то были прототипы моделей. Однако с тех пор новинки ни разу не появлялись вживую перед объективами камер... до сего дня, когда в Сеть попала нарезка кадров из видео с распаковкой Pixel 7 Pro.
Видео было снято в магазине Gadgetfull BD и сам смартфон в нем показан лишь на скорую руку. Похоже, единственным существенным отличием от Pixel 6 Pro в плане дизайна является менее заметный изгиб дисплея по краям.
Как бы там ни было, официальный выход смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro ожидается в следующем месяце. Работать новинки Google будут на чипе Tensor второго поколения и получат более яркие дисплеи. Камера по большей части останется прежней - судя по всему на этот раз нас ожидает не революционный, а эволюционный апгрейд.
Google Pixel 7 Pro unboxing.pic.twitter.com/7mKMBbDsKm#Google #pixel7pro #pixel7— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2022