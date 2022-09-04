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Внешность Google Pixel 7 Pro полностью рассекречена

Google Pixel 7 Pro (Изображение: Gadgetfull BD)
Google Pixel 7 Pro (Изображение: Gadgetfull BD)
Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro должна выйти в следующем месяце, но кто-то из нетерпеливых посетителей магазина Gadgetfull BD не дождался релиза и выложил видео распаковки старшего Pixel 7 Pro в Интернет
Android Google Pixel слухи смартфоны и всё, что связано с ними

На самом деле Google уже показывала Pixel 7 и Pixel 7 Pro в мае этого года, но то были прототипы моделей. Однако с тех пор новинки ни разу не появлялись вживую перед объективами камер... до сего дня, когда в Сеть попала нарезка кадров из видео с распаковкой Pixel 7 Pro. 

Видео было снято в магазине Gadgetfull BD и сам смартфон в нем показан лишь на скорую руку. Похоже, единственным существенным отличием от Pixel 6 Pro в плане дизайна является менее заметный изгиб дисплея по краям.

Как бы там ни было, официальный выход смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro ожидается в следующем месяце. Работать новинки Google будут на чипе Tensor второго поколения и получат более яркие дисплеи. Камера по большей части останется прежней - судя по всему на этот раз нас ожидает не революционный, а эволюционный апгрейд.

Источник(и)

Gadgetfull BD

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Ricci Rox, 2022-09- 4 (Update: 2022-09- 4)