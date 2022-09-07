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Android 14 получит поддержку спутниковой связи

Скоро смартфоны научатся подключаться к спутникам (Изображение: Globalstar)
Скоро смартфоны научатся подключаться к спутникам (Изображение: Globalstar)
Возможности дорогих и громоздких спутниковых телефонов судя по всему появятся у популярных смартфонов. Apple, вероятно, окажется первой в этой инновации, но и Google - судя по намекам от сотрудников компании - не окажется среди отстающих с новой версией Android
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Спутниковая связь считается самым надежным способом коммуникации, который возможен там, где никакие другие сети недоступны. Тем не менее, такая технология обычно доступна только в профессиональных или специализированных устройствах для компаний или военной сферы. Однако согласно утечкам, Apple добавит поддержку спутниковой связи в новых iPhone 14, которые должны быть представлены сегодня.

Если слухи окажутся правдивыми, Apple совершит серьезный прорыв в мобильной связи даже если поначалу функциональность спутниковой коммуникации будет очень ограниченной. Тем временем, Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer, сооснователь Android, который также отвечает за работу экосистемы Chrome OS и Google Play) сообщил, что мобильная ОС от Google тоже вскоре получит такой функционал.

Без уточнения деталей, Локхаймер сообщил, что его команда работает над реализацией особенностей интерфейса спутниковой связи в грядущей версии Android.

Соответственно, Pixel 7 может оказаться первым Android-смартфоном с поддержкой такого типа коммуникаций. По словам Хироши, поддержка спутниковой связи не будет эксклюзивной для устройств Google и также появится у других производителей смартфонов в 2023 году.

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Deirdre O'Donnell, 2022-09- 7 (Update: 2022-09- 7)