Android 14 получит поддержку спутниковой связи
Спутниковая связь считается самым надежным способом коммуникации, который возможен там, где никакие другие сети недоступны. Тем не менее, такая технология обычно доступна только в профессиональных или специализированных устройствах для компаний или военной сферы. Однако согласно утечкам, Apple добавит поддержку спутниковой связи в новых iPhone 14, которые должны быть представлены сегодня.
Если слухи окажутся правдивыми, Apple совершит серьезный прорыв в мобильной связи даже если поначалу функциональность спутниковой коммуникации будет очень ограниченной. Тем временем, Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer, сооснователь Android, который также отвечает за работу экосистемы Chrome OS и Google Play) сообщил, что мобильная ОС от Google тоже вскоре получит такой функционал.
Без уточнения деталей, Локхаймер сообщил, что его команда работает над реализацией особенностей интерфейса спутниковой связи в грядущей версии Android.
Соответственно, Pixel 7 может оказаться первым Android-смартфоном с поддержкой такого типа коммуникаций. По словам Хироши, поддержка спутниковой связи не будет эксклюзивной для устройств Google и также появится у других производителей смартфонов в 2023 году.