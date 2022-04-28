Google Pixel Watch назвали "самыми удобными часами в мире"
На Reddit появились новые сведения об умных часах Google - те, предположительно, выйдут в свет в начале мая. Пользователь "u/tagtech1414" опубликовал снимок Pixel Watch на своей руке и назвал их "самыми удобными" из ношенных им. Или - ей. Кто знает.
Эти снимки приведены чуть ниже. Первые умные часы от Google будут иметь много общего с актуальными смарт-часами Samsung как с аппаратной, так и с программной точки зрения и могут выйти в нескольких размерах, согласно доступным сейчас сведениям.
Источник(и)
I'm the guy who leaked the Pixel Watch to Android Central - r/GooglePixel, 24 апреля 2022 года
Here’s somebody actually wearing the Pixel Watch and Google’s 20mm band [Gallery] - 9to5Google, 26 апреля 2022 года