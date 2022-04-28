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Google Pixel Watch назвали "самыми удобными часами в мире"

Называемая диагональ корпуса = 40 мм, диагональ экрана = 30 мм (Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
Называемая диагональ корпуса = 40 мм, диагональ экрана = 30 мм (Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
Пользователь Reddit показал, как часы от Google смотрятся на руке, и описал ощущения от их использования. "Родной ремешок присоединяется с трудом"
Alex Alderson, 🇺🇸 🇳🇱 ...
Google Pixel умные часы носимая электроника слухи

На Reddit появились новые сведения об умных часах Google - те, предположительно, выйдут в свет в начале мая. Пользователь "u/tagtech1414" опубликовал снимок Pixel Watch на своей руке и назвал их "самыми удобными" из ношенных им. Или - ей. Кто знает.

Эти снимки приведены чуть ниже. Первые умные часы от Google будут иметь много общего с актуальными смарт-часами Samsung как с аппаратной, так и с программной точки зрения и могут выйти в нескольких размерах, согласно доступным сейчас сведениям.

(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)
(Изображение: Reddit, пользователь u/tagtech1414)

Источник(и)

I'm the guy who leaked the Pixel Watch to Android Central - r/GooglePixel, 24 апреля 2022 года

Here’s somebody actually wearing the Pixel Watch and Google’s 20mm band [Gallery] - 9to5Google, 26 апреля 2022 года

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5587 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2110 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-04-28 (Update: 2022-04-29)