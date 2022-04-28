Dell XPS 13 Plus с невидимым тачпадом и OLED экраном поступил в продажу
Dell наконец открыла продажи XPS 13 Plus на официальном интернет-магазине. Новая модель серии была представлена еще на CES 2022 и, помимо процессоров Intel Alder Lake, частично унаследовала дизайн от предыдущего XPS 13 9310. При этом, от последнего XPS 13 Plus отличается одним крайне важным моментом - у него совсем не видно тачпада.
Клавиши и сам тачпад у XPS 13 Plus встроены в поверхность палмреста и даже обладают подсветкой. Клавиатура также подверглась изменениям и больше не утоплена в корпус, а также получила более футуристичный и строгий дизайн. Пространство между клавишами теперь минимальное, из-за чего поначалу набирать текст будет непривычно.
По изображениям также невозможно понять размеры активной области "невидимого" тачпада - неужели вся панель палмреста будет сенсорной? Что же до набора портов, у XPS 13 Plus он будет включать два Thunderbolt 4 (USB Type-C) - меньше, чем у предыдущего XPS 13 9310.
Младшая конфигурация XPS 13 Plus стоит $1299 и включает процессор Intel Core i5-1240P, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200, накопитель объемом 512 ГБ и не может быть оборудована сенсорным экраном. Впрочем, характерно для Dell, выбор конфигураций очень широкий, потому каждый сможет подобрать наиболее подходящую комплектацию под себя.