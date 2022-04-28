Dell XPS 13 Plus с невидимым тачпадом и OLED экраном поступил в продажу

Dell открыла продажи XPS 13 Plus - обновленной версии популярного 13-дюймового ноутбука. Новинка выглядит довольно футуристично: отсутствующий, на первый взгляд, тачпад удивил еще во время анонса на CES 2022

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Dell наконец открыла продажи XPS 13 Plus на официальном интернет-магазине. Новая модель серии была представлена еще на CES 2022 и, помимо процессоров Intel Alder Lake, частично унаследовала дизайн от предыдущего XPS 13 9310. При этом, от последнего XPS 13 Plus отличается одним крайне важным моментом - у него совсем не видно тачпада.

Клавиши и сам тачпад у XPS 13 Plus встроены в поверхность палмреста и даже обладают подсветкой. Клавиатура также подверглась изменениям и больше не утоплена в корпус, а также получила более футуристичный и строгий дизайн. Пространство между клавишами теперь минимальное, из-за чего поначалу набирать текст будет непривычно.

По изображениям также невозможно понять размеры активной области "невидимого" тачпада - неужели вся панель палмреста будет сенсорной? Что же до набора портов, у XPS 13 Plus он будет включать два Thunderbolt 4 (USB Type-C) - меньше, чем у предыдущего XPS 13 9310.