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Dell XPS 13 Plus с невидимым тачпадом и OLED экраном поступил в продажу

XPS 13 Plus доступен по цене от $1299 (Изображение: Dell)
XPS 13 Plus доступен по цене от $1299 (Изображение: Dell)
Dell открыла продажи XPS 13 Plus - обновленной версии популярного 13-дюймового ноутбука. Новинка выглядит довольно футуристично: отсутствующий, на первый взгляд, тачпад удивил еще во время анонса на CES 2022
Alex Alderson, 🇺🇸 🇪🇸 ...
Intel Alder Lake ноутбуки

Dell наконец открыла продажи XPS 13 Plus на официальном интернет-магазине. Новая модель серии была представлена еще на CES 2022 и, помимо процессоров Intel Alder Lake, частично унаследовала дизайн от предыдущего XPS 13 9310. При этом, от последнего XPS 13 Plus отличается одним крайне важным моментом - у него совсем не видно тачпада.

Клавиши и сам тачпад у XPS 13 Plus встроены в поверхность палмреста и даже обладают подсветкой. Клавиатура также подверглась изменениям и больше не утоплена в корпус, а также получила более футуристичный и строгий дизайн. Пространство между клавишами теперь минимальное, из-за чего поначалу набирать текст будет непривычно.

По изображениям также невозможно понять размеры активной области "невидимого" тачпада - неужели вся панель палмреста будет сенсорной? Что же до набора портов, у XPS 13 Plus он будет включать два Thunderbolt 4 (USB Type-C) - меньше, чем у предыдущего XPS 13 9310. 

Младшая конфигурация XPS 13 Plus стоит $1299 и включает процессор Intel Core i5-1240P, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200, накопитель объемом 512 ГБ и не может быть оборудована сенсорным экраном. Впрочем, характерно для Dell, выбор конфигураций очень широкий, потому каждый сможет подобрать наиболее подходящую комплектацию под себя. 

(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)

Источник(и)

Dell, Liliputing

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5587 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2749 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 04 > Dell XPS 13 Plus с невидимым тачпадом и OLED экраном поступил в продажу
Alex Alderson, 2022-04-28 (Update: 2022-04-28)