Обзор портативного монитора Dell C1422H: Простой, лёгкий, без лишних умений

Этот внешний 14-дюймовый монитор настолько прост, насколько можно. Он оснащён двумя портами USB-C с поддержкой сквозной зарядки подключённого смартфона или компьютера и хорошей матрицей 1080p с адекватным временем отклика, 95% от sRGB и яркостью 300 единиц, всё за 269 долларов США.

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Портативные мониторы становятся всё более популярными - до той степени, что выходят уже модели, ориентированные на геймеров, как 17-дюймовый Asus ROG Strix XG17AHPE или 15-дюймовый MSI Optix MAG162V. Сегодняшний Dell с диагональю 14 дюймов [35.6 см] относительно прост и ориентирован на офисные задачи и подобные повседневные дела. Производитель предоставил нам один такой монитор для целей тестирования.

C1422H располагает достоинствами, не свойственными большинству товаров подобного класса. Время отклика оказалось более быстрым, чем ожидалось - можно не бояться шлейфов и призрачных изображений. Ещё здесь поддерживается пропуск до 65 ватт тока для питания/зарядки смартфона или компьютера, с которого принимается сигнал. Именно это будет происходить, если к одному из входов USB-C подключить шнур от ЗУ с выходом USB-C. Монитор может точно так же получать питание от самогó устройства, с которого в данный момент принимается видеосигнал. Оба USB-C здесь равноценны, не надо помнить, какой кабель подключать куда.

Цветопередача и цветовой охват оказались хорошими, по меркам портативных монитор. Речь идёт о 95% покрытии спектра sRGB. Иные конкуренты сравнимой стоимости, вроде GMK KD3 или Auzai ME16Z01, дают заметно менее широкий цветовой охват и менее точные цвета.

Недостатки, что мы выявили - это, во-первых, не самый жёсткий, прочный корпус, и, во-вторых, ШИМ при малой яркости. В отличие от GMK KD1 или Lenovo ThinkVision m14t, поверх матрицы здесь не стоит стекло, и весь корпус монитора относительно охотно отвечает на физическое воздействие, вроде попыток его согнуть.

Плюс применённой здесь матовой матрицы состоит в меньшем количестве отражений и бликов, чем у глянцевых экранов, что придётся кстати для использования в естественном свете.

Стóит заметить, что исследуемый сегодня монитор Dell даёт такие же цвета, время отклика, контрастность и яркость, как Lenovo ThinkVision m14t. Последний сделан глянцевым, совместим с креплениями VESA, располагает сенсорным слоем (до 10 одновременных прикосновений), умеет автоматически менять ориентацию. В нём есть вырез под замки Kensington. При всём том, стоит он дороже и весит больше, 698 против 602. Но, вероятно, многим покажется, что дополнительный функционал того стоит.