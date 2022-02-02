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Обзор портативного монитора Dell C1422H: Простой, лёгкий, без лишних умений

Обзор 14-дюймового портативного монитора Dell C1422H: Простой, лёгкий, без лишних умений
Обзор 14-дюймового портативного монитора Dell C1422H: Простой, лёгкий, без лишних умений
Этот внешний 14-дюймовый монитор настолько прост, насколько можно. Он оснащён двумя портами USB-C с поддержкой сквозной зарядки подключённого смартфона или компьютера и хорошей матрицей 1080p с адекватным временем отклика, 95% от sRGB и яркостью 300 единиц, всё за 269 долларов США.
Allen Ngo, 🇺🇸 🇩🇪 ...
аксессуары монитор бизнес
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Портативные мониторы становятся всё более популярными - до той степени, что выходят уже модели, ориентированные на геймеров, как 17-дюймовый Asus ROG Strix XG17AHPE или 15-дюймовый MSI Optix MAG162V. Сегодняшний Dell с диагональю 14 дюймов [35.6 см] относительно прост и ориентирован на офисные задачи и подобные повседневные дела. Производитель предоставил нам один такой монитор для целей тестирования.

C1422H располагает достоинствами, не свойственными большинству товаров подобного класса. Время отклика оказалось более быстрым, чем ожидалось - можно не бояться шлейфов и призрачных изображений. Ещё здесь поддерживается пропуск до 65 ватт тока для питания/зарядки смартфона или компьютера, с которого принимается сигнал. Именно это будет происходить, если к одному из входов USB-C подключить шнур от ЗУ с выходом USB-C. Монитор может точно так же получать питание от самогó устройства, с которого в данный момент принимается видеосигнал. Оба USB-C здесь равноценны, не надо помнить, какой кабель подключать куда.

Цветопередача и цветовой охват оказались хорошими, по меркам портативных монитор. Речь идёт о 95% покрытии спектра sRGB. Иные конкуренты сравнимой стоимости, вроде GMK KD3 или Auzai ME16Z01, дают заметно менее широкий цветовой охват и менее точные цвета.

Недостатки, что мы выявили - это, во-первых, не самый жёсткий, прочный корпус, и, во-вторых, ШИМ при малой яркости. В отличие от GMK KD1 или Lenovo ThinkVision m14t, поверх матрицы здесь не стоит стекло, и весь корпус монитора относительно охотно отвечает на физическое воздействие, вроде попыток его согнуть.

Плюс применённой здесь матовой матрицы состоит в меньшем количестве отражений и бликов, чем у глянцевых экранов, что придётся кстати для использования в естественном свете.

Стóит заметить, что исследуемый сегодня монитор Dell даёт такие же цвета, время отклика, контрастность и яркость, как Lenovo ThinkVision m14t. Последний сделан глянцевым, совместим с креплениями VESA, располагает сенсорным слоем (до 10 одновременных прикосновений), умеет автоматически менять ориентацию. В нём есть вырез под замки Kensington. При всём том, стоит он дороже и весит больше, 698 против 602. Но, вероятно, многим покажется, что дополнительный функционал того стоит.

 

ЗаПротив
+ малый вес
+ почти полный охват sRGB
+ относительно яркая подсветка (300 единиц)
+ PowerDelivery через USB-C
+ хорошее время отклика
+ мало бликов (матовое покрытие)		- не совместим с креплениями VESA
- не слишком жёсткий, прочный, при том - маркий, корпус
- мерцание при малой яркости
- отсутствие сенсорного слоя
- нет выреза для замков Kensington
- нет входа HDMI
250.6
cd/m²		280.2
cd/m²		272.5
cd/m²
260.3
cd/m²		297.2
cd/m²		283.4
cd/m²
273.2
cd/m²		293.9
cd/m²		292.8
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 297.2 cd/m² (Nits) В среднем: 278.2 cd/m² Minimum: 29.84 cd/m²
Равномерность подсветки: 84 %
Контрастность: 1025:1 (Уровень чёрного: 0.29 cd/m²)
ΔE Color 2.49 | 0.59-29.43 Ø5.4, calibrated: 0.89
ΔE Greyscale 2.9 | 0.64-98 Ø5.7
64.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
93.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
63.1% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.33
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частичное?
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Dell C1422H Portable Monitor
1920x1080, 14.00		Lenovo ThinkVision m14t
1920x1080, 14.00		GMK KD3 Portable Monitor
KD3, , 1920x1080, 15.60		GMK KD1 Portable Monitor
3840x2160, 14.00		Vissles Monitor 15.6
1920x1080, 15.60		Auzai ME16Z01 Portable Monitor
1920x1080, 15.60
Display
2%
-53%
7%
-26%
-23%
Display P3 Coverage
63.1
63.6
1%
29.2
-54%
69.57
10%
47.33
-25%
48.53
-23%
sRGB Coverage
93.8
95.4
2%
43.9
-53%
94.43
1%
66.39
-29%
72.04
-23%
AdobeRGB 1998 Coverage
64.4
65.4
2%
30.1
-53%
71.12
10%
48.6
-25%
50.24
-22%
Response Times
-5%
-117%
-155%
-102%
-84%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
15.2 ?(6.8, 8.4)
15.6 ?(6.4, 9.2)
-3%
51.6 ?(24.8, 26.8)
-239%
62 ?(28.4, 33.6)
-308%
41.2 ?(22.8, 18.4)
-171%
38.8 ?(20.8, 18)
-155%
Response Time Black / White *
25.6 ?(12.4, 13.2)
27.2 ?(14.8, 12.4)
-6%
46.8 ?(29.2, 17.6)
-83%
45.6 ?(30.8, 14.8)
-78%
35.2 ?(22.4, 12.8)
-38%
25.2 ?(16, 9.2)
2%
PWM Frequency
25640 ?(18)
17990 ?(99)
-30%
5000 ?(99)
-80%
1000 ?(99)
-96%
201.6 ?(23)
-99%
Параметры экрана
18%
-93%
-45%
-135%
-179%
Яркость в центре
297.2
310.6
5%
238.9
-20%
325.3
9%
248.1
-17%
300.7
1%
Brightness
278
295
6%
229
-18%
316
14%
237
-15%
267
-4%
Brightness Distribution
84
89
6%
88
5%
82
-2%
91
8%
77
-8%
Уровень чёрного *
0.29
0.23
21%
0.32
-10%
0.3
-3%
0.28
3%
0.66
-128%
Контрастность
1025
1350
32%
747
-27%
1084
6%
886
-14%
456
-56%
Colorchecker Delta E *
2.49
2.01
19%
7.08
-184%
4.75
-91%
6.85
-175%
10.26
-312%
Colorchecker dE 2000 max. *
4.48
3.58
20%
12.8
-186%
8.09
-81%
20.8
-364%
22.93
-412%
Colorchecker dE 2000 calibrated *
0.89
2.93
-229%
2.19
-146%
5.69
-539%
5.05
-467%
Delta E для серого *
2.9
1.9
34%
7.7
-166%
6.2
-114%
5.8
-100%
9.5
-228%
Гамма
2.33 94%
2.06 107%
2.08 106%
2.31 95%
2.34 94%
1.51 146%
CCT
6943 94%
6455 101%
6407 101%
6691 97%
6402 102%
8200 79%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
65.4
42.8
45.8
Color Space (Percent of sRGB)
94.6
65.8
71.5
Среднее значение
5% / 11%
-88% / -90%
-64% / -57%
-88% / -106%
-95% / -129%

* ... меньше = лучше

Градации серого
Градации серого
Saturation Sweeps
Saturation Sweeps
ColorChecker
ColorChecker
Широкая обзорность, что свойственно всем матрицам IPS
Широкая обзорность, что свойственно всем матрицам IPS
Под увеличением
Под увеличением
Карта нагрева лицевой стороны
Карта нагрева лицевой стороны
Карта нагрева тыла
Карта нагрева тыла
Отображение оттенков спектра sRGB
Отображение оттенков спектра sRGB
Отображение оттенков спектра DCI-P3
Отображение оттенков спектра DCI-P3
Отклик Ч - Б
Отклик Ч - Б
Отклик СЕР 50% - СЕР 80%
Отклик СЕР 50% - СЕР 80%
0% яркости подсветки. ШИМ присутствует на 18% и менее
0% яркости подсветки. ШИМ присутствует на 18% и менее
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
 
Экран быстро покрывается отпечатками пальцев. Корпус не отличается жёсткостью и устойчивостью - наличие стекла бы помогло
Экран быстро покрывается отпечатками пальцев. Корпус не отличается жёсткостью и устойчивостью - наличие стекла бы помогло
Алюминиевый корпус весит мало, расплата - относительная хрупкость
Алюминиевый корпус весит мало, расплата - относительная хрупкость
Блока питания в комплекте нет...
Блока питания в комплекте нет...
... а есть шнур USB-C и мягкий чехол для переноски
... а есть шнур USB-C и мягкий чехол для переноски
Максимальный угол раскрытия не слишком велик
Максимальный угол раскрытия не слишком велик
На дне - резиновые ножки для борьбы с проскальзыванием
На дне - резиновые ножки для борьбы с проскальзыванием
Нижняя рамка крупна. Остальные - меньше
Нижняя рамка крупна. Остальные - меньше
Шарниры вполне тугие, слабых углов нет, сразу после установки положения монитор не колышется туда-сюда
Шарниры вполне тугие, слабых углов нет, сразу после установки положения монитор не колышется туда-сюда
Встроенных динамиков здесь нет
Встроенных динамиков здесь нет
Справа: Кнопка питания, USB-C (DP, PD)
Справа: Кнопка питания, USB-C (DP, PD)
Слева: USB-C (DP, PD), регулировка яркости, кнопка уменьшения синего света. Кнопки яркости нажимаются "губчато"
Слева: USB-C (DP, PD), регулировка яркости, кнопка уменьшения синего света. Кнопки яркости нажимаются "губчато"

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Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4758 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2074 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Allen Ngo, 2022-02- 2 (Update: 2022-02- 2)

 