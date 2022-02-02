Обзор портативного монитора Dell C1422H: Простой, лёгкий, без лишних умений
Портативные мониторы становятся всё более популярными - до той степени, что выходят уже модели, ориентированные на геймеров, как 17-дюймовый Asus ROG Strix XG17AHPE или 15-дюймовый MSI Optix MAG162V. Сегодняшний Dell с диагональю 14 дюймов [35.6 см] относительно прост и ориентирован на офисные задачи и подобные повседневные дела. Производитель предоставил нам один такой монитор для целей тестирования.
C1422H располагает достоинствами, не свойственными большинству товаров подобного класса. Время отклика оказалось более быстрым, чем ожидалось - можно не бояться шлейфов и призрачных изображений. Ещё здесь поддерживается пропуск до 65 ватт тока для питания/зарядки смартфона или компьютера, с которого принимается сигнал. Именно это будет происходить, если к одному из входов USB-C подключить шнур от ЗУ с выходом USB-C. Монитор может точно так же получать питание от самогó устройства, с которого в данный момент принимается видеосигнал. Оба USB-C здесь равноценны, не надо помнить, какой кабель подключать куда.
Цветопередача и цветовой охват оказались хорошими, по меркам портативных монитор. Речь идёт о 95% покрытии спектра sRGB. Иные конкуренты сравнимой стоимости, вроде GMK KD3 или Auzai ME16Z01, дают заметно менее широкий цветовой охват и менее точные цвета.
Недостатки, что мы выявили - это, во-первых, не самый жёсткий, прочный корпус, и, во-вторых, ШИМ при малой яркости. В отличие от GMK KD1 или Lenovo ThinkVision m14t, поверх матрицы здесь не стоит стекло, и весь корпус монитора относительно охотно отвечает на физическое воздействие, вроде попыток его согнуть.
Плюс применённой здесь матовой матрицы состоит в меньшем количестве отражений и бликов, чем у глянцевых экранов, что придётся кстати для использования в естественном свете.
Стóит заметить, что исследуемый сегодня монитор Dell даёт такие же цвета, время отклика, контрастность и яркость, как Lenovo ThinkVision m14t. Последний сделан глянцевым, совместим с креплениями VESA, располагает сенсорным слоем (до 10 одновременных прикосновений), умеет автоматически менять ориентацию. В нём есть вырез под замки Kensington. При всём том, стоит он дороже и весит больше, 698 против 602. Но, вероятно, многим покажется, что дополнительный функционал того стоит.
|За
|Против
|+ малый вес
+ почти полный охват sRGB
+ относительно яркая подсветка (300 единиц)
+ PowerDelivery через USB-C
+ хорошее время отклика
+ мало бликов (матовое покрытие)
|- не совместим с креплениями VESA
- не слишком жёсткий, прочный, при том - маркий, корпус
- мерцание при малой яркости
- отсутствие сенсорного слоя
- нет выреза для замков Kensington
- нет входа HDMI
|Dell C1422H Portable Monitor
1920x1080, 14.00
|Lenovo ThinkVision m14t
1920x1080, 14.00
|GMK KD3 Portable Monitor
KD3, , 1920x1080, 15.60
|GMK KD1 Portable Monitor
3840x2160, 14.00
|Vissles Monitor 15.6
1920x1080, 15.60
|Auzai ME16Z01 Portable Monitor
1920x1080, 15.60
|Display
2%
-53%
7%
-26%
-23%
|Display P3 Coverage
63.1
63.6
1%
29.2
-54%
69.57
10%
47.33
-25%
48.53
-23%
|sRGB Coverage
93.8
95.4
2%
43.9
-53%
94.43
1%
66.39
-29%
72.04
-23%
|AdobeRGB 1998 Coverage
64.4
65.4
2%
30.1
-53%
71.12
10%
48.6
-25%
50.24
-22%
|Response Times
-5%
-117%
-155%
-102%
-84%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
15.2 ?(6.8, 8.4)
15.6 ?(6.4, 9.2)
-3%
51.6 ?(24.8, 26.8)
-239%
62 ?(28.4, 33.6)
-308%
41.2 ?(22.8, 18.4)
-171%
38.8 ?(20.8, 18)
-155%
|Response Time Black / White *
25.6 ?(12.4, 13.2)
27.2 ?(14.8, 12.4)
-6%
46.8 ?(29.2, 17.6)
-83%
45.6 ?(30.8, 14.8)
-78%
35.2 ?(22.4, 12.8)
-38%
25.2 ?(16, 9.2)
2%
|PWM Frequency
25640 ?(18)
17990 ?(99)
-30%
5000 ?(99)
-80%
1000 ?(99)
-96%
201.6 ?(23)
-99%
|Параметры экрана
18%
-93%
-45%
-135%
-179%
|Яркость в центре
297.2
310.6
5%
238.9
-20%
325.3
9%
248.1
-17%
300.7
1%
|Brightness
278
295
6%
229
-18%
316
14%
237
-15%
267
-4%
|Brightness Distribution
84
89
6%
88
5%
82
-2%
91
8%
77
-8%
|Уровень чёрного *
0.29
0.23
21%
0.32
-10%
0.3
-3%
0.28
3%
0.66
-128%
|Контрастность
1025
1350
32%
747
-27%
1084
6%
886
-14%
456
-56%
|Colorchecker Delta E *
2.49
2.01
19%
7.08
-184%
4.75
-91%
6.85
-175%
10.26
-312%
|Colorchecker dE 2000 max. *
4.48
3.58
20%
12.8
-186%
8.09
-81%
20.8
-364%
22.93
-412%
|Colorchecker dE 2000 calibrated *
0.89
2.93
-229%
2.19
-146%
5.69
-539%
5.05
-467%
|Delta E для серого *
2.9
1.9
34%
7.7
-166%
6.2
-114%
5.8
-100%
9.5
-228%
|Гамма
2.33 94%
2.06 107%
2.08 106%
2.31 95%
2.34 94%
1.51 146%
|CCT
6943 94%
6455 101%
6407 101%
6691 97%
6402 102%
8200 79%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
65.4
42.8
45.8
|Color Space (Percent of sRGB)
94.6
65.8
71.5
|Среднее значение
5% / 11%
-88% / -90%
-64% / -57%
-88% / -106%
-95% / -129%
* ... меньше = лучше