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Dell представила первые в мире 4K мониторы с матрицами IPS Black: контрастность 2000:1, поддержка DisplayHDR 400 и Auto KVM

Dell UltraSharp U3223QE имеет много портов для периферии (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U3223QE имеет много портов для периферии (Изображение: Dell)
Dell выпустила 4K мониторы UltraSharp U2723QE и U3223QE. Особенностью новинок выступает не только наличие USB Type-C хаба, широкий цветовой охват и поддержка DisplayHDR 400, но также применение новейших матриц LG с технологией IPS Black, что обеспечивают контрастность на уровне 2000:1
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
свежие релизы монитор

Сегодня корпорация Dell представила два новых монитора серии UltraSharp — 27-дюймовый U2723QE и 31.5-дюймовый U3223QE. Обе новых модели обладают 4K матрицами, имеют широкий набор портов и поддерживают стандарт DisplayHDR 400. 

Обе новинки были анонсированы еще в феврале и тогда сообщалось, что обе они будут основаны на матрицах LG с технологией IPS Black. Последняя предполагает очень важное преимущество над обычными IPS - контрастность на уровне 2000:1.

Модели также имеют тонкие рамки InfinityEdge, а также характеризуются яркостью на уровне 400 нит. Заявлен цветовой охват на уровне 100% sRGB, 100% Rec.709 и 98% DCI-P3. Как и другие современные мониторы Dell, UltraSharp U2723QE и U3223QE получили встроенный фильтр синего света ComforView Plus, который никак не влияет на точность цветопередачи. Для вызова меню параметров монитора и навигации по нему используется джойстик.

Дополнительно UltraSharp U2723QE/U3223QE поддерживают режимы картинка в картинке, а также KVM/Auto KVM, что позволяет подключить к монитору два компьютера и поочередно управлять ими с одной пары мыши и клавиатуры. Кроме того, благодаря поддержке сжатия видеопотока (DSC), такие мониторы можно подключать по цепочке - меню настроек будет синхронизировано на всех мониторах.

Новинки имеют в своем арсенале и хорошие набор портов, включая USB Type-C, который может питать другие устройства на мощности до 90 Вт. Кроме прочего, присутствуют DisplayPort 1.4, RJ45 Ethernet, DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC, 4x USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.0. 

Подставка мониторов позволяет наклонять и поворачивать экран, а также регулировать его высоту. По поводу гарантийной политики Dell заверяет, что даже если на матрице будет хоть один битый пиксель - ее заменят. 

Официальная стоимость составляет $724.99 за U2723QE и $1149.99 за U3223QE.

Dell UltraSharp U2723QE и U3223QE (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U2723QE и U3223QE (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U3223QE (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U3223QE (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U2723QE и U3223QE - Характеристики (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U2723QE и U3223QE - Характеристики (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U2723QE и U3223QE - Характеристики (Изображение: Dell)
Dell UltraSharp U2723QE и U3223QE - Характеристики (Изображение: Dell)

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1564 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2717 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-04- 1 (Update: 2022-04- 1)

 