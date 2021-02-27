А что у них? Игровой Dell G5 15 SE (Ryzen 5 4600H, RX 5600M) за $685 = 51000 рублей

В то время, как российские магазины электроники и слышать не хотят про слово "скидка", в США скидки бывают часто и выглядят впечатляюще

Р осийские покупатели вынуждены систематически платить за ноутбуки больше, чем потребители в других странах. Отечественные продавцы склонны делать скидку на технику только в одном случае - при наличии повреждений, как, например, вмятый пылезащитный колпачок на акустической головке дорогой аудиосистемы. Во всех других случаях цена будет стоять, пока звезда Солнце не перестанет гореть.

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Вот очередной пример: особое издание (Special Edition) игрового ноутбука Dell G5 с процессором и с видеокартой от AMD распродаётся официальным магазином Dell по цене менее 700 долларов США. Можете представить себе такую цену в России? Нет, в России за ноутбуки подобной конфигурации (например, модели MSI Bravo) не так давно предлагалось отдать 70-80 тысяч рублей.

Большинство игровых ноутбуков по-прежнему поставляется с видеокартами Nvidia и процессорами Intel. Dell G5 15 SE, однако, использует процессор AMD Ryzen и видеокарту AMD Radeon. В конфигурации, о которой идёт речь, процессор Ryzen 5 4600H сочетается с Radeon RX 5600M, это примерно соответствует уровню Core i7-10875H и GeForce RTX 2060. Оперативной памяти кому-то может быть мало, её всего 8 ГБ, но модули легко можно будет заменить, как рассказывает наш подробный обзор. Корпус из пластика? Да, этот минус более серьёзен, но за 51 тысячу рублей - приемлемо! Полные характеристики модели приведены далее.