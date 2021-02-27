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А что у них? Игровой Dell G5 15 SE (Ryzen 5 4600H, RX 5600M) за $685 = 51000 рублей

В то время, как российские магазины электроники и слышать не хотят про слово "скидка", в США скидки бывают часто и выглядят впечатляюще
Сергей Тарасов, 🇺🇸
выгодно ноутбуки AMD Zen игры и всё связанное с ними кринж и фэйспалм

Росийские покупатели вынуждены систематически платить за ноутбуки больше, чем потребители в других странах. Отечественные продавцы склонны делать скидку на технику только в одном случае - при наличии повреждений, как, например, вмятый пылезащитный колпачок на акустической головке дорогой аудиосистемы. Во всех других случаях цена будет стоять, пока звезда Солнце не перестанет гореть.

Процессор пятилетней давности за 27000 рублей, или $360? Большое спасибо, отечественные продавцы (Изображение: Снимок экрана от 27 февраля 2021 / DNS)
Процессор пятилетней давности за 27000 рублей, или $360? Большое спасибо, отечественные продавцы (Изображение: Снимок экрана от 27 февраля 2021 / DNS)

Вот очередной пример: особое издание (Special Edition) игрового ноутбука Dell G5 с процессором и с видеокартой от AMD распродаётся официальным магазином Dell по цене менее 700 долларов США. Можете представить себе такую цену в России? Нет, в России за ноутбуки подобной конфигурации (например, модели MSI Bravo) не так давно предлагалось отдать 70-80 тысяч рублей.

Большинство игровых ноутбуков по-прежнему поставляется с видеокартами Nvidia и процессорами Intel. Dell G5 15 SE, однако, использует процессор AMD Ryzen и видеокарту AMD Radeon. В конфигурации, о которой идёт речь, процессор Ryzen 5 4600H сочетается с Radeon RX 5600M, это примерно соответствует уровню Core i7-10875H и GeForce RTX 2060. Оперативной памяти кому-то может быть мало, её всего 8 ГБ, но модули легко можно будет заменить, как рассказывает наш подробный обзор. Корпус из пластика? Да, этот минус более серьёзен, но за 51 тысячу рублей - приемлемо! Полные характеристики модели приведены далее.

  • 15.6-дюймовый экран IPS Full HD 120 Гц
  • Ryzen 5 4600H (6 ядер)
  • Radeon RX 5600M (6 ГБ памяти GDDR6)
  • Накопитель ёмкостью 256 ГБ на протоколе NVMe (поддаётся апгрейду)
  • 8 ГБ двухканальной памяти DDR4 (поддаётся апгрейду)
  • 3x USB, 1x USB-C с поддержкой DisplayPort, RJ-45 Ethernet, HDMI, mini-DisplayPort, отсек для карт SD, вырез под замок безопасности, гнездо для фирменного ЗУ
  • Intel AX1650 с поддержкой Wi-Fi 6
  • 21.6 на 365.5 на 254 миллиметра, 2.4 килограмма
(Изображение: Notebookcheck)
(Изображение: Notebookcheck)

Сейчас, в начале 2021 года, во многих российских школах, во многих частных торговых точках можно увидеть ноутбуки и системные блоки даже не с Windows 7, а с самой что ни на есть Windows XP. Одноядерный процессор Pentium и 512 МБ оперативной памяти - такова реальность, с которой вынуждены ежедневно иметь дело люди. По нашему мнению, правительству стоило бы срочно обратить внимание на этот вопрос. Возможно, помогло бы временное уменьшение НДС на цифровую электронику? Сейчас, в резко наступившую эпоху дистанционного обучения и дистанционной работы, это было бы своевременно, как никогда.

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Сергей Тарасов, 2021-02-27 (Update: 2021-02-27)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - Ведущий редактор - США
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 