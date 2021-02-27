А что у них? Игровой Dell G5 15 SE (Ryzen 5 4600H, RX 5600M) за $685 = 51000 рублей
Росийские покупатели вынуждены систематически платить за ноутбуки больше, чем потребители в других странах. Отечественные продавцы склонны делать скидку на технику только в одном случае - при наличии повреждений, как, например, вмятый пылезащитный колпачок на акустической головке дорогой аудиосистемы. Во всех других случаях цена будет стоять, пока звезда Солнце не перестанет гореть.
Вот очередной пример: особое издание (Special Edition) игрового ноутбука Dell G5 с процессором и с видеокартой от AMD распродаётся официальным магазином Dell по цене менее 700 долларов США. Можете представить себе такую цену в России? Нет, в России за ноутбуки подобной конфигурации (например, модели MSI Bravo) не так давно предлагалось отдать 70-80 тысяч рублей.
Большинство игровых ноутбуков по-прежнему поставляется с видеокартами Nvidia и процессорами Intel. Dell G5 15 SE, однако, использует процессор AMD Ryzen и видеокарту AMD Radeon. В конфигурации, о которой идёт речь, процессор Ryzen 5 4600H сочетается с Radeon RX 5600M, это примерно соответствует уровню Core i7-10875H и GeForce RTX 2060. Оперативной памяти кому-то может быть мало, её всего 8 ГБ, но модули легко можно будет заменить, как рассказывает наш подробный обзор. Корпус из пластика? Да, этот минус более серьёзен, но за 51 тысячу рублей - приемлемо! Полные характеристики модели приведены далее.
- 15.6-дюймовый экран IPS Full HD 120 Гц
- Ryzen 5 4600H (6 ядер)
- Radeon RX 5600M (6 ГБ памяти GDDR6)
- Накопитель ёмкостью 256 ГБ на протоколе NVMe (поддаётся апгрейду)
- 8 ГБ двухканальной памяти DDR4 (поддаётся апгрейду)
- 3x USB, 1x USB-C с поддержкой DisplayPort, RJ-45 Ethernet, HDMI, mini-DisplayPort, отсек для карт SD, вырез под замок безопасности, гнездо для фирменного ЗУ
- Intel AX1650 с поддержкой Wi-Fi 6
- 21.6 на 365.5 на 254 миллиметра, 2.4 килограмма
Сейчас, в начале 2021 года, во многих российских школах, во многих частных торговых точках можно увидеть ноутбуки и системные блоки даже не с Windows 7, а с самой что ни на есть Windows XP. Одноядерный процессор Pentium и 512 МБ оперативной памяти - такова реальность, с которой вынуждены ежедневно иметь дело люди. По нашему мнению, правительству стоило бы срочно обратить внимание на этот вопрос. Возможно, помогло бы временное уменьшение НДС на цифровую электронику? Сейчас, в резко наступившую эпоху дистанционного обучения и дистанционной работы, это было бы своевременно, как никогда.