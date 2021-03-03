Notebookcheck
 
 
 
 

Вот и первое реальное изображение защищённого Samsung Galaxy Xcover 5

Galaxy Xcover 5 должен выглядеть так (Изображение: Evan Blass / Voice)
Galaxy Xcover 5 должен выглядеть так (Изображение: Evan Blass / Voice)
В плане конструкции как таковой и внешнего вида в частности смартфон не будет особенно отличаеться от предшественников
Codrut Nistor, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Android ARM смартфоны и всё связанное с ними слухи

В Samsung готовят к выпуску свой новый защищённый смартфон, Galaxy XCover 5, он же SM-G525F. До сих пор у нас не было официальных изображений этого смартфона. Но теперь, похоже, есть.

На приведённом изображении можно увидеть большие рамки вокруг экрана и объёмные края корпуса, чуть захватывающие экран. Ещё видна красная кнопка на левой боковой грани [возможно, к ней привязан голосовой помощник Google, возможно, назначаемая пользователем функция], кнопки питания и регулировки громкости на правой боковой грани.

SM-G525F, согласно данным из неофициальных источников, будет использовать процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, лицевую камеру на 5 мегапикселей и тыловую на 16 мегапикселей, 5.3-дюймовый дисплей разрешением 1600 на 900 пикселей [разрешение вызывает вопросы] и аккумулятор на 3 А-ч с поддержкой 15-ваттовой зарядки. Предустановленная ОС? Android 11. Поддержки 5G, по всей видимости, не будет, но ведь этот смартфон предназначен для леса, для гор и для стройки, а в тех условиях и 3G бывает не всегда.

Источник(и)

Evan Blass

А что у них? Игровой Dell G5 15 SE ...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 03 > Вот и первое реальное изображение защищённого Samsung Galaxy Xcover 5
Codrut Nistor, 2021-03- 3 (Update: 2021-03- 3)
Codrut Nistor
Editor of the original article: Codrut Nistor - News Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 