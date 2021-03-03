Вот и первое реальное изображение защищённого Samsung Galaxy Xcover 5
В Samsung готовят к выпуску свой новый защищённый смартфон, Galaxy XCover 5, он же SM-G525F. До сих пор у нас не было официальных изображений этого смартфона. Но теперь, похоже, есть.
На приведённом изображении можно увидеть большие рамки вокруг экрана и объёмные края корпуса, чуть захватывающие экран. Ещё видна красная кнопка на левой боковой грани [возможно, к ней привязан голосовой помощник Google, возможно, назначаемая пользователем функция], кнопки питания и регулировки громкости на правой боковой грани.
SM-G525F, согласно данным из неофициальных источников, будет использовать процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, лицевую камеру на 5 мегапикселей и тыловую на 16 мегапикселей, 5.3-дюймовый дисплей разрешением 1600 на 900 пикселей [разрешение вызывает вопросы] и аккумулятор на 3 А-ч с поддержкой 15-ваттовой зарядки. Предустановленная ОС? Android 11. Поддержки 5G, по всей видимости, не будет, но ведь этот смартфон предназначен для леса, для гор и для стройки, а в тех условиях и 3G бывает не всегда.