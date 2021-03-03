Notebookcheck
 
 
 
 

OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 9 Pro, OnePlus Watch пойдут в продажу в течение марта

Большой анонс ожидается меньше, чем через неделю (Изображение: Dave Lee)
Большой анонс ожидается меньше, чем через неделю (Изображение: Dave Lee)
Косвенные признаки говорят о сотрудничестве между OnePlus и Hasselblad - вероятнее всего, в отношении камер
Alex Alderson, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Android из Китая смартфоны и всё связанное с ними слухи умные часы

В OnePlus не перестают напоминать, что несколько их новинок почти готово к релизу. В первую очередь намёки компании должны относиться к серии смартфонов OnePlus 9.

Прямо сейчас из разных источников известно о некоем релизе, что состоится 8 марта. Но, возможно, сами смартфоны будут представлены или пойдут в продажу не в этот день, а немного позже - на третьей или четвёртой неделе марта. Помимо базового OnePlus 9, в свет должны выйти OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R и умные часы OnePlus Watch.

Почти наверняка установлен факт партнёрства OnePlus с Hasselblad, хотя пока не ясно, какую именно роль это окажет на камеры или другие компоненты новинок.

Ожидается, что серия OnePlus 9 будет использовать процессоры Qualcomm Snapdragon 888 и не более 12 ГБ оперативной памяти. Как и обычно, ожидается большой упор ев улучшение возможностей фото- и видеосъёмки.

Тизер будущего анонса с официальных сайтов OnePlus (Изображение: OnePlus)
Тизер будущего анонса с официальных сайтов OnePlus (Изображение: OnePlus)
Очень похожее изображение можно увидеть на сайте Hasselblad (Изображение: Hasselblad)
Очень похожее изображение можно увидеть на сайте Hasselblad (Изображение: Hasselblad)
Вот и первое реальное изображение з...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 03 > OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 9 Pro, OnePlus Watch пойдут в продажу в течение марта
Alex Alderson, 2021-03- 3 (Update: 2021-03- 3)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 