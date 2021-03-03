OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 9 Pro, OnePlus Watch пойдут в продажу в течение марта

Косвенные признаки говорят о сотрудничестве между OnePlus и Hasselblad - вероятнее всего, в отношении камер

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В OnePlus не перестают напоминать, что несколько их новинок почти готово к релизу. В первую очередь намёки компании должны относиться к серии смартфонов OnePlus 9.

Прямо сейчас из разных источников известно о некоем релизе, что состоится 8 марта. Но, возможно, сами смартфоны будут представлены или пойдут в продажу не в этот день, а немного позже - на третьей или четвёртой неделе марта. Помимо базового OnePlus 9, в свет должны выйти OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R и умные часы OnePlus Watch.

Почти наверняка установлен факт партнёрства OnePlus с Hasselblad, хотя пока не ясно, какую именно роль это окажет на камеры или другие компоненты новинок.

Ожидается, что серия OnePlus 9 будет использовать процессоры Qualcomm Snapdragon 888 и не более 12 ГБ оперативной памяти. Как и обычно, ожидается большой упор ев улучшение возможностей фото- и видеосъёмки.