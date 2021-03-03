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Экранный вырез может исчезнуть из iPhone в 2022 году

Для всех этих сенсоров могут найти новое место (Изображение: Apple)
Для всех этих сенсоров могут найти новое место (Изображение: Apple)
Смартфоны Apple, выпущенные в 2022 году, могут вместо выреза в верхней части экрана располагать аккуратной круглой дырой, подобно многим Android-фонам. Такова информация, полученная, предположительно, от известного исследователя рынка Мин-Чи Куо
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Ни один из тех iPhone, что планируются к выходу в 2021, не будет радикально отличаться внешне от моделей 2020 года. В новинках может измениться диагональ и технология изготовления экрана, почти наверняка обновятся вычислительные компоненты, может появиться функция Always On, но дизайн в целом почти не изменится. Вырез в середине верхней части экрана не уйдёт.

Портал MacRumors утверждает, что получил доступ к информации от Мин-Чи Куо по поводу этого самого выреза. В 2022 году должны выйти первые iPhone, в которых такого выреза не будет. В числе моделей с этим обновлённым дизайном может оказаться и iPhone SE третьего поколения. При этом прочие черты моделей SE, вроде 4.7-дюймовой диагонали экрана и кнопки Домой со встроенным сканером пальца, что расположена под дисплеем, вероятно, останутся на своём месте.

Обновлённый iPhone SE мог бы выйти и в этом году, но, по информации источников, в Apple решили задержать его, чтобы не подкосить продажи mini-версии iPhone 13. Если, конечно, эта серия действительно будет носить порядковый номер 13. Не известно доподлинно, отличаются ли сотрудники Apple суеверностью.

Источник(и)

MacRumors (1) (2)

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Deirdre O'Donnell, 2021-03- 3 (Update: 2021-03- 3)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 