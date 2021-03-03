Экранный вырез может исчезнуть из iPhone в 2022 году
Ни один из тех iPhone, что планируются к выходу в 2021, не будет радикально отличаться внешне от моделей 2020 года. В новинках может измениться диагональ и технология изготовления экрана, почти наверняка обновятся вычислительные компоненты, может появиться функция Always On, но дизайн в целом почти не изменится. Вырез в середине верхней части экрана не уйдёт.
Портал MacRumors утверждает, что получил доступ к информации от Мин-Чи Куо по поводу этого самого выреза. В 2022 году должны выйти первые iPhone, в которых такого выреза не будет. В числе моделей с этим обновлённым дизайном может оказаться и iPhone SE третьего поколения. При этом прочие черты моделей SE, вроде 4.7-дюймовой диагонали экрана и кнопки Домой со встроенным сканером пальца, что расположена под дисплеем, вероятно, останутся на своём месте.
Обновлённый iPhone SE мог бы выйти и в этом году, но, по информации источников, в Apple решили задержать его, чтобы не подкосить продажи mini-версии iPhone 13. Если, конечно, эта серия действительно будет носить порядковый номер 13. Не известно доподлинно, отличаются ли сотрудники Apple суеверностью.