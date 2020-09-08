Dell исправила проблему с разрядкой батареи у XPS 17

Мы повторно протестировали XPS 17, чтобы самостоятельно проверить, удалось ли Dell устранить проблему с зарядкой. Действительно, теперь ноутбук без проблем потребляет до 130 Вт от комплектного адаптера и батарея больше не разряжается при нагрузке.

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Когда мы тестировали новый XPS 17 в июле этого года, то заметили странные проблемы с зарядкой: энергопотребление системы достигало лишь 100 Вт, в то время как заявленная максимальная мощность комплектного адаптера питания составляет 130 Вт. В итоге недостаток мощности при нагрузке компенсировался за счет батареи, которая при подключенном адаптере разряжалась примерно на 20% в час. Через некоторое время в Dell признали наличие проблемы и исправили у еще не вышедших за пределы производства образцов модели.

Сейчас Dell выслала нам другой образец XPS 17 для повторного тестирования, аппаратная конфигурация которого в точности совпадает с первоначальным вариантом: Core i7-10875H, GeForce RTX 2060 Max-Q и сенсорный 2400p дисплей. Замеры энергопотребления говорят о том, что проблема исправлена.

XPS 17 9700 (Июль) XPS 17 9700 (Сентябрь) Умеренная нагрузка (3DMark 06) 104.7 Вт 120.6 Вт Witcher 3, Ультра 99.2 Вт 113.4 Вт Максимальная нагрузка 107.6 Вт 133.7 Вт

Имейте ввиду, что при высокой нагрузке зарядка будет очень медленной, что является нормальным следствием малого запаса по мощности у комплектного адаптера - он довольно компактный. По факту, после двух часов в Witcher 3, заряд батареи все-таки снизился со 100 до 95%, однако ниже показатель никогда не опускался. Такое же поведение система продемонстрировала в стресс-тесте (Prime95 + FurMark) - подобную же ситуацию мы наблюдали у Precision 5750. Заметим, что все другие протестированные нами ноутбуки с RTX 2060 поставляются с более мощными адаптерами питания (150 Вт и больше), которые обеспечивают стабильную зарядку при любом уровне нагрузки.

Исправили в Dell и стабильность кадровой частоты в играх. В Witcher 3 (60 минут) частота кадров теперь постоянная и без скачков, которые мы наблюдали у предыдущего образца в июле (были просадки вплоть до 10 к/с).

Если вам "повезло" приобрести дефектный образец XPS 17 с RTX 2060, то Dell обязуется заменить материнскую плату вашего ноутбука по гарантии (то есть бесплатно). Если же вы сейчас думаете приобретать XPS 17 на официальном сайте, то можно не волноваться - сейчас Dell продает только исправные образцы.