Dell исправила проблему с разрядкой батареи у XPS 17
Когда мы тестировали новый XPS 17 в июле этого года, то заметили странные проблемы с зарядкой: энергопотребление системы достигало лишь 100 Вт, в то время как заявленная максимальная мощность комплектного адаптера питания составляет 130 Вт. В итоге недостаток мощности при нагрузке компенсировался за счет батареи, которая при подключенном адаптере разряжалась примерно на 20% в час. Через некоторое время в Dell признали наличие проблемы и исправили у еще не вышедших за пределы производства образцов модели.
Сейчас Dell выслала нам другой образец XPS 17 для повторного тестирования, аппаратная конфигурация которого в точности совпадает с первоначальным вариантом: Core i7-10875H, GeForce RTX 2060 Max-Q и сенсорный 2400p дисплей. Замеры энергопотребления говорят о том, что проблема исправлена.
|XPS 17 9700 (Июль)
|XPS 17 9700 (Сентябрь)
|Умеренная нагрузка (3DMark 06)
|104.7 Вт
|120.6 Вт
|Witcher 3, Ультра
|99.2 Вт
|113.4 Вт
|Максимальная нагрузка
|107.6 Вт
|133.7 Вт
Имейте ввиду, что при высокой нагрузке зарядка будет очень медленной, что является нормальным следствием малого запаса по мощности у комплектного адаптера - он довольно компактный. По факту, после двух часов в Witcher 3, заряд батареи все-таки снизился со 100 до 95%, однако ниже показатель никогда не опускался. Такое же поведение система продемонстрировала в стресс-тесте (Prime95 + FurMark) - подобную же ситуацию мы наблюдали у Precision 5750. Заметим, что все другие протестированные нами ноутбуки с RTX 2060 поставляются с более мощными адаптерами питания (150 Вт и больше), которые обеспечивают стабильную зарядку при любом уровне нагрузки.
Исправили в Dell и стабильность кадровой частоты в играх. В Witcher 3 (60 минут) частота кадров теперь постоянная и без скачков, которые мы наблюдали у предыдущего образца в июле (были просадки вплоть до 10 к/с).
Если вам "повезло" приобрести дефектный образец XPS 17 с RTX 2060, то Dell обязуется заменить материнскую плату вашего ноутбука по гарантии (то есть бесплатно). Если же вы сейчас думаете приобретать XPS 17 на официальном сайте, то можно не волноваться - сейчас Dell продает только исправные образцы.