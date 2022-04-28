Netgear Nighthawk M6 Pro готов раздать мобильный Интернет по Wi-Fi 6E
Netgear несколько дней назад начала продажи двух новых мобильных точек доступа в США. Их имена - M6 и M6 Pro, второй особо примечателен тем, что поддерживает стандарт Wi-Fi 6E и скорости до 8 Гбит. Пусть речь и идёт только о соединении с устройствами неподалёку, а не о, собственно, соединении с оператором связи, такими достижениями могут похвастать далеко не все ноутбуки и настольные компьютеры из продаваемых здесь и сегодня.
Заполучить эти роутеры можно, оформив соответствующий контракт у оператора связи AT&T. После этого можно будет пользоваться Интернетом по сети 5G или 4G LTE.
Помимо Wi-Fi 6E, у более дорогой из двух точек доступа есть ещё 2.5-гигабитный порт Ethernet. Младшая версия вынуждена довольствоваться меньшей скоростью проводного соединения, да и Wi-Fi 6E не поддерживает, помимо прочих урезаний. Как Pro, так и "не Pro" способны обслуживать до 32 устройств и обладают сенсорным экраном для управления ими. Питание реализуется как от сети, так и от съёмного аккумулятора на 5 с небольшим ампер-часов, что обеспечивает "до 9 часов" работы.
Размеры Nighthawk M6 и Nighthawk M6 Pro одинаковы, 10.54 x 10.54 x 2.14 сантиметра. Полная стоимость в долларах США составляет 310 за младшую модель и 460 - за старшую.
Источник(и)
New NETGEAR Nighthawk M6 and M6 Pro Mobile Routers Now Available through AT&T - NETGEAR, 22 апреля 2022 года
Netgear Nighthawk M6 - AT&T, дата не указана
Netgear Nighthawk M6 Pro - AT&T, дата не указана
The most advanced mobile hotspot yet has C-band 5G, Wi-Fi 6E, and 2.5Gbps ethernet - The Verge, 25 апреля 2022 года