Netgear Nighthawk M6 Pro готов раздать мобильный Интернет по Wi-Fi 6E

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Netgear несколько дней назад начала продажи двух новых мобильных точек доступа в США. Их имена - M6 и M6 Pro, второй особо примечателен тем, что поддерживает стандарт Wi-Fi 6E и скорости до 8 Гбит. Пусть речь и идёт только о соединении с устройствами неподалёку, а не о, собственно, соединении с оператором связи, такими достижениями могут похвастать далеко не все ноутбуки и настольные компьютеры из продаваемых здесь и сегодня.

Заполучить эти роутеры можно, оформив соответствующий контракт у оператора связи AT&T. После этого можно будет пользоваться Интернетом по сети 5G или 4G LTE.

Помимо Wi-Fi 6E, у более дорогой из двух точек доступа есть ещё 2.5-гигабитный порт Ethernet. Младшая версия вынуждена довольствоваться меньшей скоростью проводного соединения, да и Wi-Fi 6E не поддерживает, помимо прочих урезаний. Как Pro, так и "не Pro" способны обслуживать до 32 устройств и обладают сенсорным экраном для управления ими. Питание реализуется как от сети, так и от съёмного аккумулятора на 5 с небольшим ампер-часов, что обеспечивает "до 9 часов" работы.

Размеры Nighthawk M6 и Nighthawk M6 Pro одинаковы, 10.54 x 10.54 x 2.14 сантиметра. Полная стоимость в долларах США составляет 310 за младшую модель и 460 - за старшую.