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Владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro жалуются на проблемы и недоработки в прошивке

Самым проблемным оказался Google Pixel 6 Pro (Изображение: Pocket-Lint)
Самым проблемным оказался Google Pixel 6 Pro (Изображение: Pocket-Lint)
После релиза Google Pixel 6/Pro медиа хвалили новинки за возрождение былого уровня качества серии. Однако в последнее время наблюдается нечто иное: из-за плохой производительности и багов в программном обеспечении Pixel удостоился плохой оценки даже от самого MKBHD
Ricci Rox, 🇺🇸
Android ARM Google Pixel смартфоны и всё, что связано с ними Софт
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Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro были представлены в октябре прошлого года и получили множество восторженных отзывов за хорошее соотношение цены и качества - больше всего публике в этом плане понравился младший Pixel 6. Однако, спустя три месяца после релиза реальность оказалась уже не столь радужной - смартфоны Google подверглись критике от их владельцев, а причиной тому стали недоработки в программном обеспечении.

Наиболее громким стало мнение автора популярного YouTube-канала MKBHD, Маркеса Браунли (Marques Brownlee), который пару дней назад сообщил в своем Twitter, что переходит с Pixel 6 Pro обратно на Samsung Galaxy S21 Ultra из-за многочисленных проблем у флагмана Google.

Количество багов у моего Pixel 6 Pro постепенно увеличилось настолько, что я уже не могу рекомендовать его к покупке при цене $900. Смартфон стал хуже работать после недавнего обновления - возвращаю свою SIM обратно в S21 Ultra.

Проблемы с Pixel 6 возникли и у множества других людей - на Reddit полным полно отзывов в духе MKBHD. Зачастую владельцы жалуются на проблемы со сканером отпечатков, перегрев и множество незначительных, но раздражающих багов в прошивке.

Судя по отзывам, у младшего Pixel 6 дела обстоят лучше, чем у Pixel 6 Pro. Пока-что неизвестно с чем именно связано такое количество ошибок - с самой ОС Android 12 или с недоработками именно в прошивках конкретных моделей.

Источник(и)

Reddit

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2108 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2605 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-01-14 (Update: 2022-01-14)

 