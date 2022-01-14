Владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro жалуются на проблемы и недоработки в прошивке
Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro были представлены в октябре прошлого года и получили множество восторженных отзывов за хорошее соотношение цены и качества - больше всего публике в этом плане понравился младший Pixel 6. Однако, спустя три месяца после релиза реальность оказалась уже не столь радужной - смартфоны Google подверглись критике от их владельцев, а причиной тому стали недоработки в программном обеспечении.
Наиболее громким стало мнение автора популярного YouTube-канала MKBHD, Маркеса Браунли (Marques Brownlee), который пару дней назад сообщил в своем Twitter, что переходит с Pixel 6 Pro обратно на Samsung Galaxy S21 Ultra из-за многочисленных проблем у флагмана Google.
Количество багов у моего Pixel 6 Pro постепенно увеличилось настолько, что я уже не могу рекомендовать его к покупке при цене $900. Смартфон стал хуже работать после недавнего обновления - возвращаю свою SIM обратно в S21 Ultra.
Проблемы с Pixel 6 возникли и у множества других людей - на Reddit полным полно отзывов в духе MKBHD. Зачастую владельцы жалуются на проблемы со сканером отпечатков, перегрев и множество незначительных, но раздражающих багов в прошивке.
Судя по отзывам, у младшего Pixel 6 дела обстоят лучше, чем у Pixel 6 Pro. Пока-что неизвестно с чем именно связано такое количество ошибок - с самой ОС Android 12 или с недоработками именно в прошивках конкретных моделей.
My Pixel 6 Pro has slowly gotten so buggy since launch in October that I can no longer recommend it at $900. Combined with the latest botched update it's just been a bad experience. My SIM is back in an S21 Ultra til the next review.— Marques Brownlee (@MKBHD) January 12, 2022