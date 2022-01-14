Владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro жалуются на проблемы и недоработки в прошивке

После релиза Google Pixel 6/Pro медиа хвалили новинки за возрождение былого уровня качества серии. Однако в последнее время наблюдается нечто иное: из-за плохой производительности и багов в программном обеспечении Pixel удостоился плохой оценки даже от самого MKBHD

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Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro были представлены в октябре прошлого года и получили множество восторженных отзывов за хорошее соотношение цены и качества - больше всего публике в этом плане понравился младший Pixel 6. Однако, спустя три месяца после релиза реальность оказалась уже не столь радужной - смартфоны Google подверглись критике от их владельцев, а причиной тому стали недоработки в программном обеспечении.

Наиболее громким стало мнение автора популярного YouTube-канала MKBHD, Маркеса Браунли (Marques Brownlee), который пару дней назад сообщил в своем Twitter, что переходит с Pixel 6 Pro обратно на Samsung Galaxy S21 Ultra из-за многочисленных проблем у флагмана Google.

Количество багов у моего Pixel 6 Pro постепенно увеличилось настолько, что я уже не могу рекомендовать его к покупке при цене $900. Смартфон стал хуже работать после недавнего обновления - возвращаю свою SIM обратно в S21 Ultra.

Проблемы с Pixel 6 возникли и у множества других людей - на Reddit полным полно отзывов в духе MKBHD. Зачастую владельцы жалуются на проблемы со сканером отпечатков, перегрев и множество незначительных, но раздражающих багов в прошивке.