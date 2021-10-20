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Google Pixel 6 представлен официально: эксклюзивный чипсет Tensor, камера на 50 МП, 5G mmWave и цена от $599

Google Pixel 6 доступен для предзаказа по цене $599 (Изображение: Google)
Google Pixel 6 доступен для предзаказа по цене $599 (Изображение: Google)
Google наконец официально представила Pixel 6. Новинка получила продвинутые возможности благодаря встроенному нейропроцессору, который является частью эксклюзивного чипсета Tensor. Стоимость Pixel 6 стартует с отметки $599, а в продажу смартфон поступит 28 октября
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
свежие релизы Google Pixel Android ARM смартфоны и всё, что связано с ними
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Прошла всего пара месяцев ежедневных утечек, домыслов и слухов, и вот - Google наконец представила горячо ожидаемые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Анонсированные в августе новинки уже сейчас доступны для предзаказа. 

Младший из двух новых смартфонов - Pixel 6 - получил 6.4-дюймовый FHD+ OLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Его защитой служит стекло Corning Gorilla Glass Victus, а задняя сторона корпуса прикрыта Gorilla Glass 6. Новый Pixel 6 стал первым смартфоном Google, который получил подэкранный сканер отпечатков, который прочие Android-флагманы (и модели среднего уровня в настоящее время) использовали годами. Разблокировка по лицу у новинки отсутствует, но это может измениться в будущем посредством обновления. Дополнительную защиту и безопасность данных обеспечивает хранилище Titan M2, встроенной в чипсет Tensor.

Как и старшая Pro-модель, Pixel 6 выполнен в необычном дизайне с горизонтальным выступающим из корпуса модулем камеры на тыльной панели. Однако дело здесь не только в обновлении дизайна - такой модуль позволил Google установить фотосенсор, который по размеру в 2.5 раза больше, чем у предшественников.

В отличие от Pixel 6 Pro, у Pixel 6 всего две камеры в модуле: 50-мегапиксельная основная и 12-мегапиксельная ультра-широкоугольная с углом обзора 114°. Также в модуле имеется дополнительный LDAF-сенсор. Разрешение фронтальной камеры, которая, кстати, посажена в отверстии по центру верхушки дисплея, составляет 8 мегапикселей.

Объем оперативной памяти у Pixel 6 составляет 8 ГБ, а вместительность встроенной памяти может насчитывать 128 или 256 ГБ. Сердцем смартфона выступает эксклюзивный чип Google Tensor, который компанией позиционируется как нечто гораздо большее, нежели обычный чипсет. Google не заостряла внимание на его характеристиках, но судя по всему он мощнее актуального нынче Snapdragon 888. Вместо рекордных цифр в бенчмарках поисковый гигант сфокусировался на обеспечении лучшего пользовательского опыта и улучшении возможностей строенного ИИ-движка, в результате чего были реализованы такие функции, как Face Deblur, Magic Eraser, улучшенный голосовой ввод и так далее. 

Среди других характеристик новинки поддержка беспроводной зарядки и батарея емкостью 4614 мАч, которая должна обеспечить 24 часа автономной работы. Поддержка 5G есть во всех версиях модели, но тут есть одна особенность. Стандартный 5G sub-6 есть у модели Pixel 6 GB7N6, которая будет продаваться по всему миру и модели GR1YH для Японии, но более быстрый 5G mmWave будет доступен только на модели G9S9B, что станет эксклюзивно продаваться у операторов AT&T и Verizon в США.

Как бы там ни было, Pixel 6 из коробки работает на Android 12. Google обещает выпустить как минимум 3 мажорных обновления ОС Android, а также на протяжении 5 лет выпускать обновления безопасности.

Google Pixel 6 доступен в расцветках Stormy Black, Sorta Seafoam и Kinda Coral по цене от $599 - это на $100 меньше, чем у Pixel 5 на момент релиза. Предварительный заказ уже открыт, а доставка будет осуществляться с 28 октября. Правда, пока-что смартфон доступен только в 8 странах, среди которых нет России, Беларуси и Украины.

Источник(и)

Google

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1418 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2510 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-10-20 (Update: 2021-10-20)

 