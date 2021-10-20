Google Pixel 6 представлен официально: эксклюзивный чипсет Tensor, камера на 50 МП, 5G mmWave и цена от $599

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Прошла всего пара месяцев ежедневных утечек, домыслов и слухов, и вот - Google наконец представила горячо ожидаемые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Анонсированные в августе новинки уже сейчас доступны для предзаказа.

Младший из двух новых смартфонов - Pixel 6 - получил 6.4-дюймовый FHD+ OLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Его защитой служит стекло Corning Gorilla Glass Victus, а задняя сторона корпуса прикрыта Gorilla Glass 6. Новый Pixel 6 стал первым смартфоном Google, который получил подэкранный сканер отпечатков, который прочие Android-флагманы (и модели среднего уровня в настоящее время) использовали годами. Разблокировка по лицу у новинки отсутствует, но это может измениться в будущем посредством обновления. Дополнительную защиту и безопасность данных обеспечивает хранилище Titan M2, встроенной в чипсет Tensor.

Как и старшая Pro-модель, Pixel 6 выполнен в необычном дизайне с горизонтальным выступающим из корпуса модулем камеры на тыльной панели. Однако дело здесь не только в обновлении дизайна - такой модуль позволил Google установить фотосенсор, который по размеру в 2.5 раза больше, чем у предшественников.

В отличие от Pixel 6 Pro, у Pixel 6 всего две камеры в модуле: 50-мегапиксельная основная и 12-мегапиксельная ультра-широкоугольная с углом обзора 114°. Также в модуле имеется дополнительный LDAF-сенсор. Разрешение фронтальной камеры, которая, кстати, посажена в отверстии по центру верхушки дисплея, составляет 8 мегапикселей.

Объем оперативной памяти у Pixel 6 составляет 8 ГБ, а вместительность встроенной памяти может насчитывать 128 или 256 ГБ. Сердцем смартфона выступает эксклюзивный чип Google Tensor, который компанией позиционируется как нечто гораздо большее, нежели обычный чипсет. Google не заостряла внимание на его характеристиках, но судя по всему он мощнее актуального нынче Snapdragon 888. Вместо рекордных цифр в бенчмарках поисковый гигант сфокусировался на обеспечении лучшего пользовательского опыта и улучшении возможностей строенного ИИ-движка, в результате чего были реализованы такие функции, как Face Deblur, Magic Eraser, улучшенный голосовой ввод и так далее.

Среди других характеристик новинки поддержка беспроводной зарядки и батарея емкостью 4614 мАч, которая должна обеспечить 24 часа автономной работы. Поддержка 5G есть во всех версиях модели, но тут есть одна особенность. Стандартный 5G sub-6 есть у модели Pixel 6 GB7N6, которая будет продаваться по всему миру и модели GR1YH для Японии, но более быстрый 5G mmWave будет доступен только на модели G9S9B, что станет эксклюзивно продаваться у операторов AT&T и Verizon в США.

Как бы там ни было, Pixel 6 из коробки работает на Android 12. Google обещает выпустить как минимум 3 мажорных обновления ОС Android, а также на протяжении 5 лет выпускать обновления безопасности.

Google Pixel 6 доступен в расцветках Stormy Black, Sorta Seafoam и Kinda Coral по цене от $599 - это на $100 меньше, чем у Pixel 5 на момент релиза. Предварительный заказ уже открыт, а доставка будет осуществляться с 28 октября. Правда, пока-что смартфон доступен только в 8 странах, среди которых нет России, Беларуси и Украины.