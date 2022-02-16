Chrome OS Flex превращает старые ноутбуки в шустрые хромбуки

Google представила Chrome OS Flex - образ Chrome OS для загрузки с USB-накопителя, предназначенный для компьютеров с Windows и MacOS. Новая Chrome OS Flex призвана оживить старые и медленные ноутбуки, ведь с ней они будут работать заметно быстрее

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Google Chrome OS Flex это новый метод установки Chrome OS для ПК и Mac, который не потребует удаления текущей операционной системы. Chrome OS Flex превращает USB-накопитель в загрузочный диск с Chrome OS и не требует изменения основной загрузочной записи на диске компьютера с установленной Windows или MacOS.

Для обладателей современных мощных компьютеров Chrome OS Flex, пожалуй, не представляет интереса, ведь эта ОС максимально облегченная и не столь функциональна, как полноценные Windows и MacOS. Впрочем, Chrome OS позволяет запускать Android-приложения, что несколько компенсирует отсутствие собственных нативных приложений.

Главная выгода Chrome OS Flex заключается в том, что она может мгновенно превратить древний ноутбук, который пол дня загружает Windows, в шустрый аппарат, способный быстро открывать веб-странички в браузере. Какой-нибудь нетбук, вроде ASUS T100 на базе Intel Atom, обычно зависает уже при попытке открыть вторую вкладку в браузере. Однако на Chrome OS Flex он уже сможет гораздо легче справляться с такими простыми задачами.

Конечно, никто не отменял установку Linux-дистрибутива, но ChromeOS Flex станет хорошей альтернативой для тех, кто не слишком хорошо разбирается в подобных вещах и просто хочет ускорить свой ноутбук.