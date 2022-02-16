Chrome OS Flex превращает старые ноутбуки в шустрые хромбуки
Google Chrome OS Flex это новый метод установки Chrome OS для ПК и Mac, который не потребует удаления текущей операционной системы. Chrome OS Flex превращает USB-накопитель в загрузочный диск с Chrome OS и не требует изменения основной загрузочной записи на диске компьютера с установленной Windows или MacOS.
Для обладателей современных мощных компьютеров Chrome OS Flex, пожалуй, не представляет интереса, ведь эта ОС максимально облегченная и не столь функциональна, как полноценные Windows и MacOS. Впрочем, Chrome OS позволяет запускать Android-приложения, что несколько компенсирует отсутствие собственных нативных приложений.
Главная выгода Chrome OS Flex заключается в том, что она может мгновенно превратить древний ноутбук, который пол дня загружает Windows, в шустрый аппарат, способный быстро открывать веб-странички в браузере. Какой-нибудь нетбук, вроде ASUS T100 на базе Intel Atom, обычно зависает уже при попытке открыть вторую вкладку в браузере. Однако на Chrome OS Flex он уже сможет гораздо легче справляться с такими простыми задачами.
Конечно, никто не отменял установку Linux-дистрибутива, но ChromeOS Flex станет хорошей альтернативой для тех, кто не слишком хорошо разбирается в подобных вещах и просто хочет ускорить свой ноутбук.