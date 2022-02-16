Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Chrome OS Flex превращает старые ноутбуки в шустрые хромбуки

Chrome OS Flex превратит любой ноутбук в хромбук (Изображение: Google)
Chrome OS Flex превратит любой ноутбук в хромбук (Изображение: Google)
Google представила Chrome OS Flex - образ Chrome OS для загрузки с USB-накопителя, предназначенный для компьютеров с Windows и MacOS. Новая Chrome OS Flex призвана оживить старые и медленные ноутбуки, ведь с ней они будут работать заметно быстрее
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Chromebook PC и всё, что связано с ним Софт Windows
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Google Chrome OS Flex это новый метод установки Chrome OS для ПК и Mac, который не потребует удаления текущей операционной системы. Chrome OS Flex превращает USB-накопитель в загрузочный диск с Chrome OS и не требует изменения основной загрузочной записи на диске компьютера с установленной Windows или MacOS. 

Для обладателей современных мощных компьютеров Chrome OS Flex, пожалуй, не представляет интереса, ведь эта ОС максимально облегченная и не столь функциональна, как полноценные Windows и MacOS. Впрочем, Chrome OS позволяет запускать Android-приложения, что несколько компенсирует отсутствие собственных нативных приложений.

Главная выгода Chrome OS Flex заключается в том, что она может мгновенно превратить древний ноутбук, который пол дня загружает Windows, в шустрый аппарат, способный быстро открывать веб-странички в браузере. Какой-нибудь нетбук, вроде ASUS T100 на базе Intel Atom, обычно зависает уже при попытке открыть вторую вкладку в браузере. Однако на Chrome OS Flex он уже сможет гораздо легче справляться с такими простыми задачами.

Конечно, никто не отменял установку Linux-дистрибутива, но ChromeOS Flex станет хорошей альтернативой для тех, кто не слишком хорошо разбирается в подобных вещах и просто хочет ускорить свой ноутбук.

Источник(и)

Android Authority

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Android 13 позволяет запускать Linux и Windows через виртуальную машину (Изображение: @kdrag0on в Twitter)
Android 13 DP1 для Google Pixel 6 умеет запускать Windows 11 (и Doom) почти без потери производительности 15/02/2022
Magniber прикидывается обновлением для Edge и Chrome (Изображение: Unsplash)
Вирус Magniber распространяется в виде обновления для Microsoft Edge и Google Chrome, шифрует данные на дисках 17/01/2022
Самым проблемным оказался Google Pixel 6 Pro (Изображение: Pocket-Lint)
Владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro жалуются на проблемы и недоработки в прошивке 14/01/2022
Лучше не отправляйте Google Pixel на ремонт почтой (Изображение: Google)
Владельцы Google Pixel жалуются на взлом смартфонов во время гарантийного ремонта 07/12/2021
С аппаратной точки зрения, похоже, Tensor во многом схож с Exynos 2100 (Изображение: Google)
Google Tensor оказался РОДСТВЕННИКОМ процессора Samsung Exynos 2100 03/11/2021
Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 586 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: Facebook, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2669 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 02 > Chrome OS Flex превращает старые ноутбуки в шустрые хромбуки
Arjun Krishna Lal, 2022-02-16 (Update: 2022-02-16)

 