Мнение | Эффект Ryzen. Он реален?
Первые процессоры Ryzen вышли в свет в 2016 году. С тех пор сама AMD и её отдельные партнёры, например, Asrock, резко повысили свои прибыли, оба прямых конкурента — Intel и Nvidia – вынуждены были частично снизить цены, а потребитель получил возможность купить намного более быструю систему за свои деньги. Наши коллеги из англоязычного мира именуют всё это Ryzen-эффектом. Но действительно ли изменения настолько глобальны, и AMD за три года стала реальным лидером?
Различие стратегий
Главным фокусом AMD были и остаются настольные компьютеры, точнее, процессоры для них. 16-ядерный 3950X с его поддержкой PCI-Express 4.0 выглядит самой эффектной компьютерной новинкой второго десятилетия XXI века. Кроме самого верха, настольные процессоры AMD смотрятся сильно в среднем и особенно в начальном ценовых сегментах. Athlon 3000G, например, выглядит интереснее любого Pentium. Но этот успех — лишь одна грань сложной геометрической фигуры.
Intel, со своей стороны, продолжает держать за собой мобильный мир и вкладывать в него всё больше усилий. Самые недорогие ноутбуки и планшеты с Windows почти поголовно поставляются с процессорами Celeron и Pentium. Такие процессоры медленны до ужаса, едва ли выдают 100-200 баллов в CB R15 против 500-700 у мобильных и настольных Ryzen 3. Но моделей с Ryzen 3 или Core i3 за эти деньги почти не найти, и покупатель просто не имеет выбора. Бежим сломя голову в средний ценовой сегмент (от $500 и до $1500), и … здесь тоже чаще всего встречаются ноутбуки с Intel. Это процессоры Core i5, иногда в паре с простенькой видеокартой Nvidia, например, MX250. Слишком большая задержка в выпуске мобильных видеокарт Radeon RX свежей, пятитысячной серии сыграла свою роль, и AMD буквально выпала из ноутбуков, в особенности среднего класса, где обычно и устанавливалась её продукция. Но если в среднем сегменте ещё пока встречаются ноутбуки со старыми пятисотыми Radeon RX, то в топовом сегменте (от $1500 и в бесконечность) красного цвета не видно совсем. Здесь видны исключительно связки Intel + Nvidia, теперь это процессоры серии H вместо U и видеокарты RTX вместо MX и GTX. Все премиум-фичи, а это Thunderbolt 3, RGB-подсветка клавиш, OLED-дисплеи, поддержка Wi-Fi 6 и так далее, эксклюзивно достаются ноутбукам на процессорах Intel. Серьёзно, в мире нет ни одного ноутбука с OLED-экраном и процессором Ryzen! Кстати, попытка связаться с AMD по поводу того, существует ли подобный товар и работает ли AMD с каким-либо партнёром над его разработкой, принесла после двух дней ожидания лишь невнятный ответ в стиле Лизы Су, «мы не даём комментариев по ещё не выпущенным товарам, подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы узнать о новинках первым».
Продвижению AMD в мобильном мире мешает сравнительно малое число компаний-партнёров. Ноутбуки на Ryzen выпускают главным образом Lenovo, HP и Asus, и почти всегда речь идёт о моделях невысокого уровня качества. Выход Razer Blade Stealth или Dell Alienware m15 на процессоре Ryzen мог бы изменить ситуацию, но пока подобного не предвидится. Производители предпочитают работать с Intel вопреки любым уязвимостям в их процессорах и задержкам с 10 нанометрами. Изменит ли ситуацию выход четырёхтысячных мобильных Ryzen в ближайшие месяцы? Если и да, то не сразу.
Видеокарты. Стагнация продолжается
Nvidia уже долгие годы разрабатывает наиболее энергоэффективные и производительные видеокарты с более широкой поддержкой со стороны разработчиков игр. Выпуск Vega 56, Vega 64, Radeon VII, а затем и пятитысячных RX мало изменил ситуацию. AMD всегда имела преимущество перед Intel в отношении интегрированных видеопроцессоров, и оно сохраняется сейчас. Но возможности всерьёз покуситься на дискретные видеокарты Nvidia не было и нет. В течение 2020 года обещается выход видеокарт AMD на втором поколении архитектуры RDNA, плюс релиз более мощных видеокарт на первой RDNA (ведь RX 5700 XT, самая мощная карта сейчас на RDNA, едва сравнима с RTX 2070 SUPER). Если забыть про успех процессоров Ryzen и Threadripper и здраво посмотреть на историю видеокарт ATI со дня, когда их приобрела AMD, то вряд ли новинки смогут радикально пошатнуть рынок. Тем более, Nvidia тоже готовит на 2020 год релиз новой архитектуры, и у них в мешке уже сейчас лежат такие сладости, как аппаратная трассировка лучей.
Абзац о побочном бизнесе
AMD продолжает сотрудничать с Microsoft в разработке консолей Xbox, это одно из многих ответвлений от бизнеса потребительских вычислений, которое приносит компании стабильные деньги. Далее, процессоры Threadripper сейчас не имеют аналогов по сочетанию цены и мощности, вероятно, они найдут применение хотя бы в паре-тройке новых суперкомпьютеров. Ещё некоторые из формально устаревших пятисотых видеокарт RX всё ещё популярны в майнинг-сообществе за счёт невысокой цены и приличной производительности, ведь высокий расход энергии там не слишком важен. Подобные факты смотрятся важно на фоне того, что попытка Nvidia закрепиться в среде игровых планшетов и смартфонов, а также медиаплееров и теле-приставок под управлением Android вышла неудачной и повторения ей не предвидится. При этом «зелёные» продолжают расширять своё присутствие в сегменте суперкомпьютеров, а Intel со своей стороны расширяется сразу в нескольких областях - в числе их недавних успехов ярко светятся сетевые карты, в особенности Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6. Intel продолжает спонсировать многие игровые мероприятия, например, самые престижные турниры по CS:GO, тем самым зарабатывая дополнительные баллы среди молодой и геймерской аудитории. Процессоры Intel продолжают устанавливаться в компьютеры и ноутбуки Apple, а это очень крупно и прибыльно. Помимо этого, официальный релиз дискретных видеокарт Intel в ближайшие месяцы тоже не стоит сбрасывать со счетов. По сумме показателей, именно Intel выглядит наиболее здоровым и сильным игроком среди большой тройки. Сейчас, на начало 2020 года, никакого чуда не хватит, чтобы свалить этого игрока с ног.
Человеческий фактор
Среди отзывов, оставляемых людьми к обзорам продукции AMD и страницах в онлайн-магазинах, часто видна враждебность или обида по отношению Intel или Nvidia. Их можно понять. В отсутствие реальной конкуренции обе компании слишком много себе позволяли. Из актуальных примеров можно привести всё те же процессоры Celeron серии N, в которых до сих пор, в феврале 2020 года, используется всего 6 линий PCIe 2.0 (актуальный стандарт — PCIe 4.0), или видеокарты Nvidia GeForce GT 1030, в некоторых из которых ставится память DDR4 вместо GDDR5 - она уполовинивает число кадров в секунду при той же стоимости, что у нормальных GT 1030.
Попытки AMD отвоевать своё место на рынке дают фанатам компании новые силы, и они, в свою очередь, готовы поддержать свой любимый бренд деньгами. Но большинство покупателей всё же подходит к выбору бренда непредвзято, лишь бы соотношение цены и качества устраивало.
Вместо заключения
AMD долго была убыточной компанией. Сейчас долг сокращается, а не растёт, и перспективы компании выглядят более солнечно, чем за все прошлые 10 - 12 лет. И это большая победа для всего компьютерного мира, ведь без конкуренции начинается стагнация. Ryzen-эффект реален. Но сделал ли он AMD реальным лидером, под флагом которого можно выиграть любой бой? Пока ещё нет. Постепенное появление новых технологий, включая аппаратную трассировку лучей и аппаратное ускорение алгоритмов ИИ, пока что также играет не в пользу AMD.
Рост популярности процессоров Ryzen в настольном сегменте, похоже, будет в 2020 году только нарастать. Но перспективы успехов в мобильном сегменте выглядят намного более призрачно.