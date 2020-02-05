Мнение | Эффект Ryzen. Он реален?

Видеокарты. Стагнация продолжается

Nvidia уже долгие годы разрабатывает наиболее энергоэффективные и производительные видеокарты с более широкой поддержкой со стороны разработчиков игр. Выпуск Vega 56, Vega 64, Radeon VII, а затем и пятитысячных RX мало изменил ситуацию. AMD всегда имела преимущество перед Intel в отношении интегрированных видеопроцессоров, и оно сохраняется сейчас. Но возможности всерьёз покуситься на дискретные видеокарты Nvidia не было и нет. В течение 2020 года обещается выход видеокарт AMD на втором поколении архитектуры RDNA, плюс релиз более мощных видеокарт на первой RDNA (ведь RX 5700 XT, самая мощная карта сейчас на RDNA, едва сравнима с RTX 2070 SUPER). Если забыть про успех процессоров Ryzen и Threadripper и здраво посмотреть на историю видеокарт ATI со дня, когда их приобрела AMD, то вряд ли новинки смогут радикально пошатнуть рынок. Тем более, Nvidia тоже готовит на 2020 год релиз новой архитектуры, и у них в мешке уже сейчас лежат такие сладости, как аппаратная трассировка лучей.

Абзац о побочном бизнесе

AMD продолжает сотрудничать с Microsoft в разработке консолей Xbox, это одно из многих ответвлений от бизнеса потребительских вычислений, которое приносит компании стабильные деньги. Далее, процессоры Threadripper сейчас не имеют аналогов по сочетанию цены и мощности, вероятно, они найдут применение хотя бы в паре-тройке новых суперкомпьютеров. Ещё некоторые из формально устаревших пятисотых видеокарт RX всё ещё популярны в майнинг-сообществе за счёт невысокой цены и приличной производительности, ведь высокий расход энергии там не слишком важен. Подобные факты смотрятся важно на фоне того, что попытка Nvidia закрепиться в среде игровых планшетов и смартфонов, а также медиаплееров и теле-приставок под управлением Android вышла неудачной и повторения ей не предвидится. При этом «зелёные» продолжают расширять своё присутствие в сегменте суперкомпьютеров, а Intel со своей стороны расширяется сразу в нескольких областях - в числе их недавних успехов ярко светятся сетевые карты, в особенности Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6. Intel продолжает спонсировать многие игровые мероприятия, например, самые престижные турниры по CS:GO, тем самым зарабатывая дополнительные баллы среди молодой и геймерской аудитории. Процессоры Intel продолжают устанавливаться в компьютеры и ноутбуки Apple, а это очень крупно и прибыльно. Помимо этого, официальный релиз дискретных видеокарт Intel в ближайшие месяцы тоже не стоит сбрасывать со счетов. По сумме показателей, именно Intel выглядит наиболее здоровым и сильным игроком среди большой тройки. Сейчас, на начало 2020 года, никакого чуда не хватит, чтобы свалить этого игрока с ног.

Человеческий фактор

Среди отзывов, оставляемых людьми к обзорам продукции AMD и страницах в онлайн-магазинах, часто видна враждебность или обида по отношению Intel или Nvidia. Их можно понять. В отсутствие реальной конкуренции обе компании слишком много себе позволяли. Из актуальных примеров можно привести всё те же процессоры Celeron серии N, в которых до сих пор, в феврале 2020 года, используется всего 6 линий PCIe 2.0 (актуальный стандарт — PCIe 4.0), или видеокарты Nvidia GeForce GT 1030, в некоторых из которых ставится память DDR4 вместо GDDR5 - она уполовинивает число кадров в секунду при той же стоимости, что у нормальных GT 1030.

Попытки AMD отвоевать своё место на рынке дают фанатам компании новые силы, и они, в свою очередь, готовы поддержать свой любимый бренд деньгами. Но большинство покупателей всё же подходит к выбору бренда непредвзято, лишь бы соотношение цены и качества устраивало.