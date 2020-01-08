ФБР попросила Apple помочь разблокировать два iPhone, которые принадлежат преступнику
Apple долгое время рекламировала iPhone как надежные устройства, которые никто не сможет взломать. Без сомнения, эти смартфоны – одни из самых безопасных потребительских устройств на рынке. Даже агентство ФБР не справилось с задачей их взлома, поэтому оно обратилось к Apple с официальной просьбой помочь разблокировать два iPhone.
Рассматриваемые телефоны принадлежат человеку, который убил трех людей во время массовой стрельбы в прошлом месяце. Хотя ФБР имеет прямой доступ к устройствам, в Федеральном бюро не смогли разблокировать смартфоны. Попытки угадать пароль не дали результатов. В таких случаях есть всего десять попыток для ввода правильного кода до того, как устройство автоматически выполнит перезагрузку со сбросом до заводских настроек, так что топорное «подбирание» пароля – просто не вариант.
После этого ФБР обратилось за помощью к «третьим лицам», которые утверждали, что имеют опыт обхода безопасности iPhone. Тем не менее никому так и не удалось взломать устройства. Возможно, поэтому ФБР решило обратиться к Apple напрямую. Преступник также подстрелил одно из устройств, что еще больше затруднило расследование. Точно не известно, о каких моделях iPhone идет речь, но разумно предположить, что они относительно новы.
Apple говорит, что она готова сотрудничать с ФБР: компания уже передала все имеющиеся у нее данные о стрелке. Однако это просто незашифрованные данные с iCloud, и мало что в них поможет следователям разблокировать смартфоны. После предоставления вышеупомянутой информации компания Apple заявила, что даже она не может разблокировать защищенный iPhone.
В 2016 году ФБР уже столкнулось с аналогичным затруднением в расследовании дела другого стрелка. Это привело к публичной ссоре между Apple и ФБР, которая закончилась в зале суда. По иронии судьбы, рассматриваемый iPhone 5c был в итоге взломан третьим лицом, без помощи Apple. В телефоне отсутствовали ключевые функции безопасности, такие как Touch ID и Secure Enclave, поэтому разблокировать его было намного проще.