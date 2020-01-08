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Краткая инструкция 01: Где люди берут красивые картинки на рабочий стол?

4 сайта, на которых можно встретить вдохновение
Sergey Tarasov | 08/01/2020
Windows планшеты MacBook ноутбуки iPhone компьютеры телефоны
Архитектура, цветы, автомобили, города, люди? Всё сразу! (Изображение: Снимок экрана)

В комплекте с Windows 10 поставляется менее 10 картинок для рабочего стола. То же можно сказать и про большинство телефонов. Времена прошлых операционных систем Windows, где можно было даже поставить анимированный фон (привет, Vista), ушли, видимо, навсегда.

Найти замену опостылевшему сине-белому фону проще всего на сайтах с тематическими снимками, так называемыми stock photos. Приводим четыре из них - бесплатных, то есть, не требующих ничего за загрузку полноразмерной исходной картинки. Снимки выкладывают сами фотографы. Чаще всего за особенно понравившийся кадр можно, если захочется, перечислить автору несколько денежных знаков.

Или можно просто найти картинки в поисковике. Банально набрав aurora borealis в DuckDuckGo, можно обеспечить своего питомца красивыми видами на месяц вперёд. Минус один - при сохранении снимков с диких просторов Сети слишком часто попадаются картинки с чрезмерным коэффициентом сжатия. Такие можно сразу вычленить по маленькому размеру. Качественный снимок разрешением FHD (1920x1080) и выше должен занимать не менее 1 мегабайта.

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Sergey Tarasov, 2020-01- 8 (Update: 2020-01- 8)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 