Краткая инструкция 02: Как скачать mp3 с музыкального сайта, используя Яндекс Браузер или Opera?
Последовательность действий
- Загрузить Audio Downloader Primeоткроется в новой вкладке
- Открыть страницу с музыкой, слушать и скачивать
Как это выглядит
Расширения, совместимые с Opera, совместимы и с Yandex - но обычно не с Chrome. Таким образом, Audio Downloader Prime подойдёт и для Яндекс Браузера, и для Оперы. После установки расширения (нажатием кнопки справа от названия) в правом верхнем углу окна браузера, в той же строке, что и адресная строка, появится окошко, сообщающее о количестве обнаруженных файлов mp3. Для того, чтобы файлы обнаружились, нужно всего лишь их послушать - попробуем на примере китайского музыкального сайта Xiami:
После прослушивания нескольких записей достаточно нажать на расширение, а затем выбрать из списка по названию желаемые файлы и нажать на кнопку сохранения. Они будут загружены в папку сохранения по умолчанию - для Windows 10 это, как правило, папка "Загрузки" для в этот момент активного пользователя.
А если нужно загрузить видео?
Для загрузки видео с популярных источников, вроде Facebook, Instagram, YouTube, проще воспользоваться не расширением, а сайтом - вроде SaveFrom, LocoLoader, Savido. Есть также расширения для браузера, позволяющие сохранять потоковое вещание, как в сегментном виде, так и одним большим файлом, например, StreamVideoDownloader для Chrome. В случае, если ни сайт, ни расширение не помогло сохранить желаемое видео, всегда остаётся крайний вариант - запись с экрана какой-нибудь бесплатной программой.