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Краткая инструкция 02: Как скачать mp3 с музыкального сайта, используя Яндекс Браузер или Opera?

Поможет простое расширение Audio Downloader Prime
Sergey Tarasov,
Audio How To Software Windows

Последовательность действий

Как это выглядит

Расширения, совместимые с Opera, совместимы и с Yandex - но обычно не с Chrome. Таким образом, Audio Downloader Prime подойдёт и для Яндекс Браузера, и для Оперы. После установки расширения (нажатием кнопки справа от названия) в правом верхнем углу окна браузера, в той же строке, что и адресная строка, появится окошко, сообщающее о количестве обнаруженных файлов mp3. Для того, чтобы файлы обнаружились, нужно всего лишь их послушать - попробуем на примере китайского музыкального сайта Xiami:

После прослушивания нескольких записей достаточно нажать на расширение, а затем выбрать из списка по названию желаемые файлы и нажать на кнопку сохранения. Они будут загружены в папку сохранения по умолчанию - для Windows 10 это, как правило, папка "Загрузки" для в этот момент активного пользователя.

А если нужно загрузить видео?

Для загрузки видео с популярных источников, вроде Facebook, Instagram, YouTube, проще воспользоваться не расширением, а сайтом - вроде SaveFrom, LocoLoader, Savido. Есть также расширения для браузера, позволяющие сохранять потоковое вещание, как в сегментном виде, так и одним большим файлом, например, StreamVideoDownloader для Chrome. В случае, если ни сайт, ни расширение не помогло сохранить желаемое видео, всегда остаётся крайний вариант - запись с экрана какой-нибудь бесплатной программой.

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Sergey Tarasov, 2020-06-28 (Update: 2020-06-28)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 