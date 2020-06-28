Краткая инструкция 02: Как скачать mp3 с музыкального сайта, используя Яндекс Браузер или Opera? Поможет простое расширение Audio Downloader Prime Sergey Tarasov,

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Последовательность действий Загрузить Audio Downloader Prime откроется в новой вкладке

Открыть страницу с музыкой, слушать и скачивать Как это выглядит Расширения, совместимые с Opera, совместимы и с Yandex - но обычно не с Chrome. Таким образом, Audio Downloader Prime подойдёт и для Яндекс Браузера, и для Оперы. После установки расширения (нажатием кнопки справа от названия) в правом верхнем углу окна браузера, в той же строке, что и адресная строка, появится окошко, сообщающее о количестве обнаруженных файлов mp3. Для того, чтобы файлы обнаружились, нужно всего лишь их послушать - попробуем на примере китайского музыкального сайта Xiami:

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Launch , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

После прослушивания нескольких записей достаточно нажать на расширение, а затем выбрать из списка по названию желаемые файлы и нажать на кнопку сохранения. Они будут загружены в папку сохранения по умолчанию - для Windows 10 это, как правило, папка "Загрузки" для в этот момент активного пользователя.