Краткая инструкция 03: Как уменьшить Windows 10 на ноутбуке с 32 ГБ или 64 ГБ постоянной памяти?

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Кому и зачем это может пригодиться?

Сейчас, в 2021 году, некоторые планшеты, ноутбуки и неттопы с Windows 10 по-прежнему поставляются с накопителями вместительностью 32 ГБ или 64 ГБ вместо минимально приемлемых 128 ГБ. Чистая установка Windows 10 на модуль eMMC ёмкостью 32 ГБ после загрузки всех драйверов и обновлений оставляет пользователю лишь 3....4 ГБ пространства. Указанная в этой статье функция позволяет удвоить этот свободный объём - по крайней мере, LibreOffice, простой графический редактор и любимый браузер после этого можно устанавливать и использовать без проблем.