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Краткая инструкция 03: Как уменьшить Windows 10 на ноутбуке с 32 ГБ или 64 ГБ постоянной памяти?

Поможет встроенная в ОС функция Compact
Сергей Тарасов,
Руководства и инструкции Софт Windows

Последовательность действий

  • Пуск → Служебные → Правый клик на пункте Командная строка → Дополнительно → Запуск от имени администратора
  • Вставить команду Compact /CompactOS:Always → Enter
  • Ждать исполнения следующие десять-двадцать минут

Кому и зачем это может пригодиться?

Сейчас, в 2021 году, некоторые планшеты, ноутбуки и неттопы с Windows 10 по-прежнему поставляются с накопителями вместительностью 32 ГБ или 64 ГБ вместо минимально приемлемых 128 ГБ. Чистая установка Windows 10 на модуль eMMC ёмкостью 32 ГБ после загрузки всех драйверов и обновлений оставляет пользователю лишь 3....4 ГБ пространства. Указанная в этой статье функция позволяет удвоить этот свободный объём - по крайней мере, LibreOffice, простой графический редактор и любимый браузер после этого можно устанавливать и использовать без проблем.

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Сергей Тарасов, 2021-04- 4 (Update: 2021-04- 4)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1934 articles published on Notebookcheck since 2005
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 