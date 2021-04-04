Краткая инструкция 03: Как уменьшить Windows 10 на ноутбуке с 32 ГБ или 64 ГБ постоянной памяти?
Последовательность действий
- Пуск → Служебные → Правый клик на пункте Командная строка → Дополнительно → Запуск от имени администратора
- Вставить команду Compact /CompactOS:Always → Enter
- Ждать исполнения следующие десять-двадцать минут
Кому и зачем это может пригодиться?
Сейчас, в 2021 году, некоторые планшеты, ноутбуки и неттопы с Windows 10 по-прежнему поставляются с накопителями вместительностью 32 ГБ или 64 ГБ вместо минимально приемлемых 128 ГБ. Чистая установка Windows 10 на модуль eMMC ёмкостью 32 ГБ после загрузки всех драйверов и обновлений оставляет пользователю лишь 3....4 ГБ пространства. Указанная в этой статье функция позволяет удвоить этот свободный объём - по крайней мере, LibreOffice, простой графический редактор и любимый браузер после этого можно устанавливать и использовать без проблем.