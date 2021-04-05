Notebookcheck
 
 
 
 

В 2022 году процессоры, видеокарты и SSD могут заметно подорожать

TSMC разберётся с мировой нехваткой чипов - но какой ценой? (Изображение: Asia Times)
TSMC разберётся с мировой нехваткой чипов - но какой ценой? (Изображение: Asia Times)
Причина: Тайваньский производитель чипов TSMC хочет отменить в 2022 году все скидки для больших клиентов, чтобы в 2023 году запустить новые заводы
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇮🇹 ...
бизнес GPU

То, что Intel не смогла запустить 10-нанометровое производство и последующие вовремя, оказывает влияние на весь мир. Проявляется это просто - TSMC, Samsung, Global Foundries и пара других ведущих производителей полупроводниковой продукции не справляются с огромными заказами от Apple, AMD, Nvidia и других компаний. В итоге поставки затормаживаются и розничные цены на конечную продукцию растут. Вряд ли всё исправится само собой раньше конца 2021 года. Intel собирается строить новые заводы, то же самое собирается делать TSMC, это уже было известно. Но теперь стало известно ещё и то, откуда TSMC возьмёт деньги на свои новые проекты.

Начиная с конца 2021 года и заканчивая концом 2022 года в TSMC отменят свои обычные скидки на крупные заказы от постоянных клиентов. В обмен компания наймёт новых сотрудников, приобретёт новые земельные участки, закупит новое оборудование, построит новые фабрики - среди ожидаемых локаций называются США, ЕС и Тайвань - и на момент ввода будущих производственных процессов будет готова исполнять намного большие заказы, чем сегодня.

Почему всё это важно для нас, покупателей? Потому, что отмена скидок на большие заказы приведёт к увеличению стоимости каждого отдельно взятого чипа. AMD, Apple и прочие никогда не занимались благотворительностью и не займутся ей на этот раз. Они просто переложат увеличение цен на наши плечи. Вряд ли рост цен будет непомерным, скорее, речь пойдёт о десяти процентах или подобной цифре. Но и это стоит держать в голове всем, кто в этом или следующем году планировал обновить свой ноутбук или ПК.

Источник(и)

Nikkei

Краткая инструкция 03: Как уменьшит...
'
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 04 > В 2022 году процессоры, видеокарты и SSD могут заметно подорожать
Bogdan Solca, 2021-04- 5 (Update: 2021-04- 5)
Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - News Editor - 1436 статей на Notebookcheck c 2017 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1936 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 