В 2022 году процессоры, видеокарты и SSD могут заметно подорожать

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То, что Intel не смогла запустить 10-нанометровое производство и последующие вовремя, оказывает влияние на весь мир. Проявляется это просто - TSMC, Samsung, Global Foundries и пара других ведущих производителей полупроводниковой продукции не справляются с огромными заказами от Apple, AMD, Nvidia и других компаний. В итоге поставки затормаживаются и розничные цены на конечную продукцию растут. Вряд ли всё исправится само собой раньше конца 2021 года. Intel собирается строить новые заводы, то же самое собирается делать TSMC, это уже было известно. Но теперь стало известно ещё и то, откуда TSMC возьмёт деньги на свои новые проекты.

Начиная с конца 2021 года и заканчивая концом 2022 года в TSMC отменят свои обычные скидки на крупные заказы от постоянных клиентов. В обмен компания наймёт новых сотрудников, приобретёт новые земельные участки, закупит новое оборудование, построит новые фабрики - среди ожидаемых локаций называются США, ЕС и Тайвань - и на момент ввода будущих производственных процессов будет готова исполнять намного большие заказы, чем сегодня.

Почему всё это важно для нас, покупателей? Потому, что отмена скидок на большие заказы приведёт к увеличению стоимости каждого отдельно взятого чипа. AMD, Apple и прочие никогда не занимались благотворительностью и не займутся ей на этот раз. Они просто переложат увеличение цен на наши плечи. Вряд ли рост цен будет непомерным, скорее, речь пойдёт о десяти процентах или подобной цифре. Но и это стоит держать в голове всем, кто в этом или следующем году планировал обновить свой ноутбук или ПК.