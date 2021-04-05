Новые iMac с процессорами Apple могут выйти через месяц-два в тех же цветах, что текущие iPad Air
Пару недель назад, в марте, в бета-версиях macOS была найдена информация о будущих компьютерах iMac. Теперь новый источник утверждает, что в ближайшие месяцы могут выйти два больших iMac с экранами диагональю 24 дюйма и 31.5 дюймов. Оба они будут использовать процессор M1X с 12 ядрами, 16-ядерный видеопроцессор, усовершенствованную систему охлаждения. Экранные рамки наконец-то уменьшатся. Называются цвета, в которых будут продаваться новинки, и они совпадают с цветами продаваемых сейчас iPad Air и некоторых iPhone, а именно серебристый, серый, зелёный, синий и розовое золото.