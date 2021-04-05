Notebookcheck
 
 
 
 

Новые iMac с процессорами Apple могут выйти через месяц-два в тех же цветах, что текущие iPad Air

(Изображение: Apple/MattTalksTech, отредактировано)
Они должны располагать экранами 24 и 31.5 дюйма
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple ARM PC и всё связанное с ним слухи

Пару недель назад, в марте, в бета-версиях macOS была найдена информация о будущих компьютерах iMac. Теперь новый источник утверждает, что в ближайшие месяцы могут выйти два больших iMac с экранами диагональю 24 дюйма и 31.5 дюймов. Оба они будут использовать процессор M1X с 12 ядрами, 16-ядерный видеопроцессор, усовершенствованную систему охлаждения. Экранные рамки наконец-то уменьшатся. Называются цвета, в которых будут продаваться новинки, и они совпадают с цветами продаваемых сейчас iPad Air и некоторых iPhone, а именно серебристый, серый, зелёный, синий и розовое золото.

Источник(и)

@LeaksApplePro

В 2022 году процессоры, видеокарты ...
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Daniel R Deakin, 2021-04- 5 (Update: 2021-04- 5)
Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Выпускающий новостной редактор - 2182 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL, с тех пор меня и интересует электроника. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Работаю сотрудником Notebookcheck с 2012 года.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1937 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 