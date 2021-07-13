Новые MacBook Pro могут получить картридер стандарта UHS-II
Интернет полнится слухами о грядущих MacBook Pro, которые не показали на WWDC и, возможно, представят осенью. Новую порцию неподтвержденной, но интересной информации принес американский YouTube-блогер Люк Миани (Luke Miani): информатор утверждает, что новые MacBook Pro получат давно забытую Apple особенность, которую фанаты так просили вернуть.
В своем видео на YouTube и в статье AppleTrack, Миани утверждает, что грядущие MacBook Pro получат картридер стандарта UHS-II. Подобная информация, на самом деле, появлялась и ранее, но блогер утверждает, что получил данные из доверенного источника, который однозначно говорит о поддержке именно стандарта UHS-II.
Для справки, картридеры стандарта UHS-II способны обеспечивать скорость до 312 МБ/с при работе с картами памяти, что в три раза выше, чем у считывателей UHS-I, что установлены в большинстве ноутбуков. В последний раз Apple устанавливала картридеры в Macbook Air 2017 года выпуска и MacBook Pro 2015 года выпуска; скорость у тех считывателей была на уровне 75-90 МБ/с.
Появление картридера однозначно будет радостной новостью для дизайнеров и фотографов, но Миани, к сожалению, сообщил и плохую новость, полученную от все того же доверенного источника: судя по всему, Apple ограничит объем оперативной памяти у новых MacBook Pro до 32 ГБ. Для большинства покупателей это вообще не проблема, но те, кто занимаются рендерингом сложных проектов в приложениях, вроде After Effects, будут разочарованы.
Стоит отметить, что во всех других утечках говорится о том, что у MacBook Pro будет вплоть до 64 ГБ ОЗУ, потому верить на слово пока не стоит ни одному из источников. Кроме того, у актуальных MacBook Pro есть конфигурации с объемом до 64 ГБ памяти, потому ограничение до 3 ГБ кажется немыслимым.
Дополнительно Люк Миани уточняет, что по его информации сенсор Touch ID у новых моделей получит подсветку. Вполне вероятно, что Apple добавит различные анимации и эффекты для оповещения об уведомлениях и запущенных приложениях в эту подсветку, но это уже домыслы самого YouTube-блогера.
Миани обычно не публикует утечки только об Apple, потому опубликованную им информацию стоит воспринимать с долей здравого скепсиса. Тем не менее, возвращение картридера в MacBook Pro действительно было бы радостным событием для многих пользователей.