Notebookcheck
 
 
 
 

Apple: Слияния iOS, iPadOS и macOS в одну систему не планируется

Новые iPad Pro поставляются с тем же процессором M1, что и iMac (Изображение: Apple)
Новые iPad Pro поставляются с тем же процессором M1, что и iMac (Изображение: Apple)
Информация получена от официального представителя компании в официальном интервью
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple iOS планшеты сенсорный бизнес

Благодаря интервью газете The Independent, которое на днях дал официальный представитель Apple по маркетингу, мы теперь знаем, что на ближайшее время планов объединять macOS с iPadOS или iOS у компании нет:

Некоторые любят рассказывать про ‌iPad‌ и Mac две противоречащие друг другу истории. То они говорят, что, мол, macOS конкурирует с iOS за покупателя, что каждому человеку обязательно надо определиться, хочет ли он Mac или ‌iPad‌. То говорят, что мы, видите ли, будем объединять две системы, тайно планируем тут изничтожить раздельные продуктовые серии, склеить их воедино. Правда такова, что всё это неправда. Мы гордимся тем, что прилагаем максимум усилий к созданию лучшего товара в каждой конкретной категории.

При этом представитель Apple отказался прямо отвечать на вопрос, смогут ли iPad Pro в будущем запускать популярные приложения для Mac, вроде Final Cut Pro.

Final Cut Pro и другие приложения для Mac вряд ли в ближайшее время заработают на iPad Pro (Изображение: Apple)
Final Cut Pro и другие приложения для Mac вряд ли в ближайшее время заработают на iPad Pro (Изображение: Apple)

Источник(и)

The Independent

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Sanjiv Sathiah, 2021-04-24 (Update: 2021-04-24)
Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - Senor Staff Writer - 1188 статей на Notebookcheck c 2017 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1944 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 