Apple: Слияния iOS, iPadOS и macOS в одну систему не планируется
Благодаря интервью газете The Independent, которое на днях дал официальный представитель Apple по маркетингу, мы теперь знаем, что на ближайшее время планов объединять macOS с iPadOS или iOS у компании нет:
Некоторые любят рассказывать про iPad и Mac две противоречащие друг другу истории. То они говорят, что, мол, macOS конкурирует с iOS за покупателя, что каждому человеку обязательно надо определиться, хочет ли он Mac или iPad. То говорят, что мы, видите ли, будем объединять две системы, тайно планируем тут изничтожить раздельные продуктовые серии, склеить их воедино. Правда такова, что всё это неправда. Мы гордимся тем, что прилагаем максимум усилий к созданию лучшего товара в каждой конкретной категории.
При этом представитель Apple отказался прямо отвечать на вопрос, смогут ли iPad Pro в будущем запускать популярные приложения для Mac, вроде Final Cut Pro.