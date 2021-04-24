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Глава турецкого койн-обменника Thodex сбежал с 2 млрд долларов

(Изображение: TechSpot)
Хотя сам он это отрицает. 2 млрд долларов = 150 млрд российских рублей
Сергей Тарасов,
кринж и фэйспалм криптовалюты бизнес

Итак, крупный обменник крипто ушёл в офлайн, что, без преувеличения, крайне взволновало его пользователей. CEO компании теперь в розыске, скрывается он, похоже, в Албании. [Неужели не мог уехать куда-то подальше? Непонятно.] Расследование по жалобам пользователей было начато молниеносно, были произведены аресты нескольких десятков сотрудников Thodex в Стамбуле. Сам глава компании утверждает через Twitter, что приостановка функционирования сервиса - временная, произведена в целях борьбы с подозрительными транзакциями. Он напоминает, что недавно компания подверглась взлому, приведшему к финансовым потерям, и обещает вскорости всё вернуть к норме. Но турецкая полиция, к её чести, уже обратилась к Албании с требованием об экстрадиции.

О чём всё это говорит? О том, что нужно соблюдать крайнюю осторожность при обращении с криптовалютой, с сервисами ставок на игры, с сервисами биржевых манипуляций и подобными полутеневыми бизнесами, большинство из которых никем и никак не регулируется. Призвать людей по ту сторону экрана к ответу в случае появления песца на горизонте может оказаться сложнее, чем хотелось бы.

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Сергей Тарасов, 2021-04-24 (Update: 2021-04-24)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1944 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 