Новый iPad mini получит 8.3-дюймовый безрамочный экран

Согласно последним утечкам, грядущее обновление iPad mini получит обновленный дизайн в стиле текущего iPad Air. Как и старшие модели, iPad mini избавится от клавиши "Домой" ради большого экрана с тонкими рамками

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В последнее время Интернет наполнен слухами и утечками информации о новой продукции компании Apple - на этот раз появилась новая порция данных о грядущем iPad mini, которой поделился Росс Янг (Ross Young) - специалист с 25-летним опытом работы в индустрии производства и разработки дисплеев.

По данным Янга, новый iPad mini получит 8.3-дюймовый IPS дисплей с тонкими рамками. Также сообщается, что дизайн нового планшета будет очень схож с текущим iPad Air, а значит Apple таки решила окончательно избавиться от кнопки "Домой" и встроенного в него сканера отпечатков Touch ID.

Любители iPad mini явно будут рады обновке, так как яблочная компания не выпускала новых версий модели с марта 2019. Представлен планшет будет, судя по утечкам, этой осенью, вместе с другими новинками от Apple.