Новый iPad mini получит 8.3-дюймовый безрамочный экран
В последнее время Интернет наполнен слухами и утечками информации о новой продукции компании Apple - на этот раз появилась новая порция данных о грядущем iPad mini, которой поделился Росс Янг (Ross Young) - специалист с 25-летним опытом работы в индустрии производства и разработки дисплеев.
По данным Янга, новый iPad mini получит 8.3-дюймовый IPS дисплей с тонкими рамками. Также сообщается, что дизайн нового планшета будет очень схож с текущим iPad Air, а значит Apple таки решила окончательно избавиться от кнопки "Домой" и встроенного в него сканера отпечатков Touch ID.
Любители iPad mini явно будут рады обновке, так как яблочная компания не выпускала новых версий модели с марта 2019. Представлен планшет будет, судя по утечкам, этой осенью, вместе с другими новинками от Apple.
Grew from 7.9" due to narrower bezels and removal of Home button.— Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021
Источник(и)
Ross Young, MacRumors, Изображение: Ian Zelbo