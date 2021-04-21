Новые 24-дюймовые Apple iMac покрашены в весёлый цвет, оснащены процессором M1
Несколько часов назад Apple представила свою новую электронику. Ничего по нашему прямому профилю - ноутбуки - на сей раз не было, поэтому расскажем про новые планшеты и компьютеры.
24-дюймовый iMac
Теперь компьютеры iMac можно купить в самых разных расцветках. Набор цветов в немалой степени совпадает с актуальными iPhone и iPad Air, подтверждая недавние слухи.
Речь идёт о ровно одной модели, 24-дюймовой. Она всерьёз появится в продаже лишь через несколько недель, поэтому старые 21-дюймовые и 27-дюймовые iMac с компонентами Intel пока останутся в продаже. Разрешение нового экрана - 4480 на 2520 точек, это матрица семейства IPS с яркостью до 500 кандел на метр квадратный, ориентированная на отображение P3. Помимо весёлых, весенних вариантов покраса корпуса производитель говорит о более качественной веб-камере (теперь 1080p), более качественной звуковой системе с 6 динамиками, более тихой системе охлажления. Мыши и клавиатуры Magic Keyboard теперь тоже будут поставляться в разных цветах. В дорогих конфигурациях нового iMac будет встроенный сканер пальца Touch ID. Здесь стоит заметить, что 'дешёвых' конфигураций вообще нет. Минимально приемлемая, с 8 ГБ RAM, 256 ГБ постоянной памяти и полноценным процессором M1 с полноценным, не урезанным видеопроцессором, обойдётся в 150000 российских рублей.
Ещё отметим, что в этих компьютерах предлагается не более 16 ГБ оперативной памяти. Очевидно, такой выбор компании - один из способов провести разделение между потребительскими и профессиональными iMac, а ведь iMac Pro наверняка не заставит себя долго ждать. Само собой, RAM здесь припаяна, взять и поставить более ёмкий модуль самостоятельно не получится.
Новые Apple iPad Pro переведены на процессор M1 и будут работать в сетях 5G
Обновлённые iPad Pro с экранами 11 дюймов и 12.9 дюйма совершенно не отличаются внешне от моделей-предшественниц. Однако, вместо процессоров серии Apple A в них установлен Apple M1, тот же, что в Mac mini, в MacBook, в iMac. Цвета корпуса оставлены прежними, серебристый и тёмно-серый.
Старший iPad Pro теперь использует экран с подсветкой mini-LED и яркостью до 1000 кандел на метр квадратный. Цена соответствует - от 107 тысяч российских рублей. Для младшего Pro оставили матрицу семейства IPS. Стоит он порядочно дешевле, от 78 тысяч российских рублей.
Самый новый и современный процессор Apple принёс с собой поддержку Thunderbolt - хотя, разумеется, всё так же не полноценную. Подключить док-станцию с RTX 3080 к этим планшетам не получится.
Зато встроенные в отдельные конфигурации модемы сотовой сети поддерживают 5G, а количество постоянной памяти может достигать 2 терабайт.
Само собой, поддерживается и Wi-Fi 6, хотя, как мы выяснили в обзорах MacBook Air и MacBook Pro, шестой Wi-Fi в реализации Apple работает лишь на скоростях Wi-Fi 5, то есть, заметно меньше гигабита в секунду.
На реальных полках реальных магазинов новые планшеты появятся лишь ближе к середине мая.