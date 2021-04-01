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Apple уже выкупила у TSMC первые партии 4-нанометровой продукции - Digitimes

Часть будущих iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro должны получить процессоры на 4-нанометровых транзисторах (Изображение: Apple)
Часть будущих iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro должны получить процессоры на 4-нанометровых транзисторах (Изображение: Apple)
Новые процессоры будут предназначены для iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro. Не для iPhone и iPad
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple ARM MacBook PC и всё связанное с ним ноутбуки бизнес

Согласно информации достоверного источника, Digitimes, электроника Apple одной из первых получит компоненты с 4-нанометровым затвором единичного транзистора. (Ранее мы уже писали про 3 нанометра, по всей видимости, в TSMC собираются параллельно развивать и 3-нанометровое, и 4-нанометровое производство.) Источник считает, что будущие 4-нанометровые чипы будут более мощными собратьями текущего процессора из MacBook, MacBook Pro и Mac mini по имени Apple M1. В то же время процессоры для iPad и iPhone пока, до конца 2021 года, будут по-прежнему производиться на 5 нанометрах.

Выход новых MacBook Pro с диагональю экрана 14 дюймов и 16 дюймов ожидается ближе к концу текущего года. Вероятно, в них мы и увидим эти 4-нанометровые процессоры. Ожидается, что по мощности они будут сравнимы с топовыми настольными AMD Ryzen 5000, потребляя намного меньше энергии.

Источник(и)

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Sanjiv Sathiah, 2021-04- 1 (Update: 2021-04- 2)
Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - News Editor - 1163 articles published on Notebookcheck since 2017
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1930 articles published on Notebookcheck since 2005
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 