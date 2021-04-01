Apple уже выкупила у TSMC первые партии 4-нанометровой продукции - Digitimes
Согласно информации достоверного источника, Digitimes, электроника Apple одной из первых получит компоненты с 4-нанометровым затвором единичного транзистора. (Ранее мы уже писали про 3 нанометра, по всей видимости, в TSMC собираются параллельно развивать и 3-нанометровое, и 4-нанометровое производство.) Источник считает, что будущие 4-нанометровые чипы будут более мощными собратьями текущего процессора из MacBook, MacBook Pro и Mac mini по имени Apple M1. В то же время процессоры для iPad и iPhone пока, до конца 2021 года, будут по-прежнему производиться на 5 нанометрах.
Выход новых MacBook Pro с диагональю экрана 14 дюймов и 16 дюймов ожидается ближе к концу текущего года. Вероятно, в них мы и увидим эти 4-нанометровые процессоры. Ожидается, что по мощности они будут сравнимы с топовыми настольными AMD Ryzen 5000, потребляя намного меньше энергии.