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Титановый корпус для iPhone Pro нового, 2022 года?

Сравнительно достоверные источники говорят - хотя бы один из iPhone 14 будет выполнен из титана. Оставшиеся модели будут закованы в алюминий и сталь
Сергей Тарасов,
смартфоны и всё связанное с ними слухи iPhone 5G
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Изображение: Notebookcheck

Итак, источники говорят - минимум один из iPhone 14 будет облачён в корпус из титана. Сама серия iPhone 14 с большой вероятностью выйдет во второй половине 2022 года, ожидается, что она принесёт значимое обновление параметров относительно предшествующего поколения. Поскольку титан - более лёгкий металл, чем железо и алюминий, разумно предположить, что самая дорогая и большая модель [14 Pro Max - ?] и будет использовать титановый корпус. Источники говорят о некоем уникальном полу-глянцевом покрытии этой будущей модели, из чего не совсем ясно, будет ли она поставляться в естественном цвете или окрашиваться в другие цвета. Но продаваемые сегодня товары Apple, имеющие слово Pro в названии, доступны лишь в двух цветах, естественном серебристом и более тёмном сером.

Прочие представители серии iPhone 14 должны быть выполнены из нержавеющей стали или алюминия. Называются даже имена компаний, которые будут производить корпуса: Hon Hai [она же Foxconn] и Jabli для стали, Lansi и Jabli для алюминия. Возможно, но пока не подтверждено, что корпуса из стали будут изготавливать также Lansi и Luxshare.

Напомним, не так давно мы сообщали, что все iPhone выпуска 2022 года будут поддерживать 5G.

Обзор iPhone 12 mini, изображение из которого приведено справа, найдётся здесь.

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Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1996 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Сергей Тарасов, 2021-07-26 (Update: 2021-07-26)

 