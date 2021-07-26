Титановый корпус для iPhone Pro нового, 2022 года?

Итак, источники говорят - минимум один из iPhone 14 будет облачён в корпус из титана. Сама серия iPhone 14 с большой вероятностью выйдет во второй половине 2022 года, ожидается, что она принесёт значимое обновление параметров относительно предшествующего поколения. Поскольку титан - более лёгкий металл, чем железо и алюминий, разумно предположить, что самая дорогая и большая модель [14 Pro Max - ?] и будет использовать титановый корпус. Источники говорят о некоем уникальном полу-глянцевом покрытии этой будущей модели, из чего не совсем ясно, будет ли она поставляться в естественном цвете или окрашиваться в другие цвета. Но продаваемые сегодня товары Apple, имеющие слово Pro в названии, доступны лишь в двух цветах, естественном серебристом и более тёмном сером.

Прочие представители серии iPhone 14 должны быть выполнены из нержавеющей стали или алюминия. Называются даже имена компаний, которые будут производить корпуса: Hon Hai [она же Foxconn] и Jabli для стали, Lansi и Jabli для алюминия. Возможно, но пока не подтверждено, что корпуса из стали будут изготавливать также Lansi и Luxshare.

Напомним, не так давно мы сообщали, что все iPhone выпуска 2022 года будут поддерживать 5G.

Обзор iPhone 12 mini, изображение из которого приведено справа, найдётся здесь.