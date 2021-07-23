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Все iPhone следующего года выпуска будут поддерживать 5G

(Изображение: Unsplash)
В том числе 5G придёт в новую ревизию модели SE
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple 5G iPhone бизнес смартфоны и всё связанное с ними
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Первые iPhone с поддержкой 5G появились в прошлом, 2020 году. Модели для США с самого начала поддерживали больше диапазонов и режимов работы, чем для других регионов мира, при этом часть продаваемых сегодня iPhone поддержки 5G не имеет вовсе, как, например, модель SE.

Начиная со следующего года, Apple перестанет выпускать iPhone без поддержки 5G. Об этом говорит Nikkei, серьёзное издание, которому можно верить. К тому моменту все свежие смартфоны Apple должны использовать процессоры серии A14 или A15 и оснащаться модемами с поддержкой новейшего поколения связи.

Многие Android-смартфоны среднего ценового уровня, выпускаемые сегодня, совместимы с 5G, а среди самых дорогих моделей это практически стало нормой. В разных странах 5G реализуется по-разному, в разных частотных диапазонах и на оборудовании жёстко конкурирующих между собой компаний. Очень медленно, можно сказать, в тестовом режиме, продвигается новое поколение связи в России. Основные усилия пока сконцентрированы в пределах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Windows 10 все-таки получит поддерж...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senior Tech Writer - 3827 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1992 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-07-23 (Update: 2021-07-24)

 