Все iPhone следующего года выпуска будут поддерживать 5G

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Первые iPhone с поддержкой 5G появились в прошлом, 2020 году. Модели для США с самого начала поддерживали больше диапазонов и режимов работы, чем для других регионов мира, при этом часть продаваемых сегодня iPhone поддержки 5G не имеет вовсе, как, например, модель SE.

Начиная со следующего года, Apple перестанет выпускать iPhone без поддержки 5G. Об этом говорит Nikkei, серьёзное издание, которому можно верить. К тому моменту все свежие смартфоны Apple должны использовать процессоры серии A14 или A15 и оснащаться модемами с поддержкой новейшего поколения связи.

Многие Android-смартфоны среднего ценового уровня, выпускаемые сегодня, совместимы с 5G, а среди самых дорогих моделей это практически стало нормой. В разных странах 5G реализуется по-разному, в разных частотных диапазонах и на оборудовании жёстко конкурирующих между собой компаний. Очень медленно, можно сказать, в тестовом режиме, продвигается новое поколение связи в России. Основные усилия пока сконцентрированы в пределах Москвы и Санкт-Петербурга.