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Германия остаётся одной из самых дорогих стран по цене мобильного Интернета

Интернет для пользователей смартфонов и планшетов в Германии был и остаётся дорогим, и новый анализ цен, сравнивающий между собой несколько стран, это подтверждает
Enrico Frahn, 🇩🇪
бизнес
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Изображение: VZBV

Новое сравнение, оценивающее стоимость мобильного Интернета в нескольких странах с 2016 года по 2019 год, показывает - немецкие потребители платят за гигабайт больше граждан большинства стран ЕС. Близко к 4 евро за гигабайт против менее, чем 1 евро в соседней Польше? Такая разница заметна и глазу, и кошельку. С другой стороны, не только в ФРГ цены, запрашиваемые операторами связи за гигабайт, способны неприятно удивить. То же можно сказать про Испанию и пару других стран.

Стоит отметить, что приведённая выше таблица не включает в себя самые свежие данные (те, что за 2020 год). Помимо этого, оценивались не все тарифы и тарифные опции, в частности, безлимитные тарифы, по всей видимости, были авторами исследования проигнорированы.

В России положение дел с ценами на связь улучшается год от года. Всё большее распространение получают безлимитные тарифы, в которых за условные 600 рублей в месяц [менее 7 евро по состоянию на июль 2021 года] пользователь смартфона получает несколько сотен минут и СМС на месяц, но, главное, совершенно безлимитный Интернет, в том числе и при использовании смартфона в режиме точки доступа. То, что при работе торрент-клиента скорость уменьшается до 128 Кб/с, не особенно портит выгодность предложения. Помимо этого, при переезде абонента из одного субъекта РФ в другой оператор обязан учитывать новый регион в качестве региона постоянной приписки, а не брать огромные деньги за роуминг, как было несколькими годами ранее.

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Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Tech Writer - 67 статей на Notebookcheck c 2021 года
contact me via: LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1996 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Enrico Frahn, 2021-07-24 (Update: 2021-07-25)

 