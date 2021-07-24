Германия остаётся одной из самых дорогих стран по цене мобильного Интернета
Новое сравнение, оценивающее стоимость мобильного Интернета в нескольких странах с 2016 года по 2019 год, показывает - немецкие потребители платят за гигабайт больше граждан большинства стран ЕС. Близко к 4 евро за гигабайт против менее, чем 1 евро в соседней Польше? Такая разница заметна и глазу, и кошельку. С другой стороны, не только в ФРГ цены, запрашиваемые операторами связи за гигабайт, способны неприятно удивить. То же можно сказать про Испанию и пару других стран.
Стоит отметить, что приведённая выше таблица не включает в себя самые свежие данные (те, что за 2020 год). Помимо этого, оценивались не все тарифы и тарифные опции, в частности, безлимитные тарифы, по всей видимости, были авторами исследования проигнорированы.
В России положение дел с ценами на связь улучшается год от года. Всё большее распространение получают безлимитные тарифы, в которых за условные 600 рублей в месяц [менее 7 евро по состоянию на июль 2021 года] пользователь смартфона получает несколько сотен минут и СМС на месяц, но, главное, совершенно безлимитный Интернет, в том числе и при использовании смартфона в режиме точки доступа. То, что при работе торрент-клиента скорость уменьшается до 128 Кб/с, не особенно портит выгодность предложения. Помимо этого, при переезде абонента из одного субъекта РФ в другой оператор обязан учитывать новый регион в качестве региона постоянной приписки, а не брать огромные деньги за роуминг, как было несколькими годами ранее.