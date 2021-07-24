Notebookcheck
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Ноутбук Framework с его заменяемыми портами - это просто и эффективно, почему никто не додумался раньше?

(Изображение: Notebookcheck)
Наше тестирование ноутбука Framework близко к завершению. Помимо прочих своих плюсов, он позволяет заменить все четыре своих порта в любой момент. Нужно четыре картридера? Легко. Нужно три HDMI? Без проблем!
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Идеального ноутбука до сих пор так и не разработано. Особенно хитрая задача - найти идеал в отношении портов, ведь там, где один будет доволен парой полноразмерных USB, второму нужен будет ещё картридер и полноразмерный HDMI. Так или иначе, все ведущие производители поставляют свои ноутбуки с фиксированным набором портов, которые сами посчитали нужным в них встроить.

Ноутбук Framework решает вопрос раз и навсегда, позволяя за пару секунд заменить один порт на другой. По его боковым бортам размещены четыре отсека, каждый со своим подключением Thunderbolt / USB-C, и в эти отсеки пользователь волен установить любую комбинацию модулей с портами. На данный момент предлагается четыре модуля - HDMI, DisplayPort, полноразмерный USB и картридер micro-SD. Нужны в работе сразу четыре слота для карт памяти? Не беда! Теперь один ноутбук можно быстро и легко адаптировать под разные задачи.

Эти заменяемые модули оригинальны и производятся самой компанией Framework, но используют стандартное подключение USB-C, подобно обычным переходникам. Жаль, что выбор портов пока ограничен. Например, слота для полноразмерной карты SD пока не предлагается.

Всё это на деле оказывается настолько простым и удобным, что нам странно видеть, как ни один крупный производитель до сих пор не додумался до подобного.

Более того, в перспективе в подобные отсеки можно будет даже устанавливать дискретную видеокарту, не только заменяемые порты. Конечно, RTX 3080 (для ноутбука) в небольшой прямоугольник не встроить, но MX450 или нечто подобное? Без труда. Подобной видеокарте, вероятно, вполне будет достаточно нескольких квадратных сантиметров для всех ключевых компонентов, включая видеопроцессор, видеопамять и крохотную систему охлаждения. Но пока всё это - лишь мечты. Подобное светлое будущее ждёт нас только в том случае, если проект компании Framework привлечёт достаточно покупателей по миру.

Наш полный обзор на Framework Laptop будет готов через пару дней. Сменные порты - не единственный его плюс. В частности, клавиатура ноутбука снимается относительно быстро и просто, а батарейка, ответственная за сохранение настроек BIOS/UEFI, установлена в точно такой же зажим, как на материнских платах для настольного компьютера.

Модуль расширения Framework = Адаптер для USB-C, внешне оформленный, как часть корпуса ноутбука
Модуль расширения Framework = Адаптер для USB-C, внешне оформленный, как часть корпуса ноутбука

Источник(и)

Framework

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Все iPhone следующего года выпуска ...
Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор - США - 4581 статей на Notebookcheck c 2011 года
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1992 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Allen Ngo, 2021-07-24 (Update: 2021-07-25)

 