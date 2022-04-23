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Материнскую плату для модульного ноутбука Framework Laptop уже можно купить напрямую у производителя

Framework Laptop можно отремонтировать самостоятельно (Изображение: Framework)
Framework Laptop можно отремонтировать самостоятельно (Изображение: Framework)
Материнские платы от Framework на базе процессоров 12 поколения Intel пока недоступны, однако стандартные (с процессорами 11 поколения) теперь можно купить со всей сопутствующей документацией и подробной схематикой
Allen Ngo, 🇺🇸
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Framework заявила о себе, выпустив 13-дюймовый модульный ноутбук Framework Laptop. Модель оказалась не только простой в разборке, обслуживании и апгрейде: помимо замены оперативной памяти, накопителей и модулей с интерфейсами, владельцы могут легко отремонтировать ноутбук не прибегая к помощи сервисных центров.

Теперь Framework, как и было обещано, запустила продажи материнских плат для этого ноутбука (в сборке с системой охлаждения). Стоимость разнится в зависимости от установленного процессора:

  • Core i5-1135G7 - $399
  • Core i7-1165G7 - $549
  • Core i7-1185G7 - $799

Таким нехитрым образом обладатели Framework Laptop на базе Core i5 могут легко сделать апгрейд до Core i7, просто заменив материнскую плату. Согласно нашей базе данных переход с Core i5-1135G7 на Core i7-1165G7 принесет 15% прирост производительности.

К сожалению, производитель пока-что не огласил сроки выхода в продажу материнских плат на базе Alder Lake-U - с их появлением прирост производительности будет более заметным. Надеемся, что в ближайшем будущим мы их все же увидим, ведь крупные производители (HP, Dell, Lenovo, Asus) уже вовсю осваивают 12 поколение Intel.

Источник(и)

Framework

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Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4816 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2742 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Allen Ngo, 2022-04-23 (Update: 2022-04-23)