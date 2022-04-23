Материнскую плату для модульного ноутбука Framework Laptop уже можно купить напрямую у производителя

Материнские платы от Framework на базе процессоров 12 поколения Intel пока недоступны, однако стандартные (с процессорами 11 поколения) теперь можно купить со всей сопутствующей документацией и подробной схематикой

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Framework заявила о себе, выпустив 13-дюймовый модульный ноутбук Framework Laptop. Модель оказалась не только простой в разборке, обслуживании и апгрейде: помимо замены оперативной памяти, накопителей и модулей с интерфейсами, владельцы могут легко отремонтировать ноутбук не прибегая к помощи сервисных центров.

Теперь Framework, как и было обещано, запустила продажи материнских плат для этого ноутбука (в сборке с системой охлаждения). Стоимость разнится в зависимости от установленного процессора:

Core i5-1135G7 - $399

Core i7-1165G7 - $549

Core i7-1185G7 - $799

Таким нехитрым образом обладатели Framework Laptop на базе Core i5 могут легко сделать апгрейд до Core i7, просто заменив материнскую плату. Согласно нашей базе данных переход с Core i5-1135G7 на Core i7-1165G7 принесет 15% прирост производительности.

К сожалению, производитель пока-что не огласил сроки выхода в продажу материнских плат на базе Alder Lake-U - с их появлением прирост производительности будет более заметным. Надеемся, что в ближайшем будущим мы их все же увидим, ведь крупные производители (HP, Dell, Lenovo, Asus) уже вовсю осваивают 12 поколение Intel.