Framework исполняет обещания, теперь продаёт компоненты своих ноутбуков покупателю напрямую

Framework идёт по другому пути, нежели другие производители, и предлагает владельцам своих ноутбуков напрямую покупать клавиши, динамики, внутренние кабели, веб-камеры и многое другое, что потребовало замены по какой-то причине

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Если вдруг в ноутбуке что-то поцарапалось, помялось от падения, промокло от жидкости, наконец, просто перестало работать, найти официальные детали на замену будет непросто и недёшево. Это высказывание справедливо для ноутбуков от большинства крупных производителей. Скорее всего, нужно будет обращаться в ремонтный центр и длительное время ждать результата. Если ноутбуку уже несколько лет, варианты будут ещё менее живописными. Например, покупка такой же модели на вторичном рынке с целью вытащить из неё желаемые детали.

Framework - компания, которая ведёт свою деятельность менее года - хочет исправить эту беду. Framework Laptop разработан так, чтобы его компоненты пользователь мог заменить самостоятельно по мере их износа. Большинство покупателей, заказавших этот ноутбук в прошлые месяцы, уже получило свой Laptop, и теперь компания переходит к следующему этапу исполнения своих обещаний. Они открыли магазин деталей.

Здесь есть практически все детали от Framework Laptop. Есть модули RAM, есть твердотельные накопители, есть клавиатуры, есть аккумуляторы, есть материнские платы, есть экранные рамки разных цветов. Правда, в настоящий момент на многих товарах стоит пометка о том, что пока они не доступны в продаже.

Клавиатур с кириллицей Framework не предлагает, но желающие смогут купить чистую клавиатуру без всяких символов, чтобы нанести на неё желаемые буквы лазером или другим методом.

Другая интересность - модуль расширения Storage Expansion Card, приятная помесь между носимой в кармане флэшкой и полноценным, устанавливаемым внутри корпуса SSD. Предлагается в объёме 1 ТБ и 250 ГБ, цена старшего варианта - 149 долларов США, или 10 с половиной тысяч российских рублей по курсу на день выхода материала.