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Framework исполняет обещания, теперь продаёт компоненты своих ноутбуков покупателю напрямую

(Изображение: Framework)
(Изображение: Framework)
Framework идёт по другому пути, нежели другие производители, и предлагает владельцам своих ноутбуков напрямую покупать клавиши, динамики, внутренние кабели, веб-камеры и многое другое, что потребовало замены по какой-то причине
Allen Ngo, 🇺🇸 🇮🇹 ...
ноутбуки бизнес
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Если вдруг в ноутбуке что-то поцарапалось, помялось от падения, промокло от жидкости, наконец, просто перестало работать, найти официальные детали на замену будет непросто и недёшево. Это высказывание справедливо для ноутбуков от большинства крупных производителей. Скорее всего, нужно будет обращаться в ремонтный центр и длительное время ждать результата. Если ноутбуку уже несколько лет, варианты будут ещё менее живописными. Например, покупка такой же модели на вторичном рынке с целью вытащить из неё желаемые детали.

Framework - компания, которая ведёт свою деятельность менее года - хочет исправить эту беду. Framework Laptop разработан так, чтобы его компоненты пользователь мог заменить самостоятельно по мере их износа. Большинство покупателей, заказавших этот ноутбук в прошлые месяцы, уже получило свой Laptop, и теперь компания переходит к следующему этапу исполнения своих обещаний. Они открыли магазин деталей.

Здесь есть практически все детали от Framework Laptop. Есть модули RAM, есть твердотельные накопители, есть клавиатуры, есть аккумуляторы, есть материнские платы, есть экранные рамки разных цветов. Правда, в настоящий момент на многих товарах стоит пометка о том, что пока они не доступны в продаже.

Клавиатур с кириллицей Framework не предлагает, но желающие смогут купить чистую клавиатуру без всяких символов, чтобы нанести на неё желаемые буквы лазером или другим методом.

Другая интересность - модуль расширения Storage Expansion Card, приятная помесь между носимой в кармане флэшкой и полноценным, устанавливаемым внутри корпуса SSD. Предлагается в объёме 1 ТБ и 250 ГБ, цена старшего варианта - 149 долларов США, или 10 с половиной тысяч российских рублей по курсу на день выхода материала.

Storage Expansion Card (Изображение: Framework)
Storage Expansion Card (Изображение: Framework)
Установка Storage Expansion Card в отсек расширения (Изображение: Framework)
Установка Storage Expansion Card в отсек расширения (Изображение: Framework)
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Самое интересное - то, сможет ли Framework в будущем выпустить мат. платы такого же формата, как существующие, но с процессорами Intel двенадцатого поколения, а не одиннадцатого, как сейчас. Если смогут, этот ноутбук, действительно, станет образцом долгосрочного, дружелюбного к экологии товара, в котором любые устаревшие или пострадавшие компоненты можно менять по мере необходимости, заместо покупки нового ноутбука и выброса старого.

Наше тестирование Framework Laptop найдётся здесь.

Источник(и)

Announcing the Framework Marketplace - Framework, 12 октября 2021 года

Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4667 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2026 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Allen Ngo, 2021-10-18 (Update: 2021-10-19)

 