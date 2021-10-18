Осторожно: Не все ThinkPad P1 G4 и ThinkPad X1 Extreme G4 созданы равными

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Всё большее число игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций оснащается системой охлаждения на основе испарительной камеры. Именно этот подход выбрали разработчики Lenovo для ThinkPad P1 G4 и ThinkPad X1 Extreme G4. Но не для всех конфигураций, а лишь для более дорогих.

Как показало наше тестирование начальной конфигурации ThinkPad P1 G4 с видеокартой Nvidia T1200, её идентификатор - 20Y30017GE, при долгой нагрузке тамошний i7-11800H потребляет менее 40 ватт. В то же время, почти такой же процессор (i7-11850H) внутри более дорогого ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 с видеокартой RTX 3070 потребляет до 60 ватт - и даёт до 30% больше многопоточной производительности.