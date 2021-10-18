Осторожно: Не все ThinkPad P1 G4 и ThinkPad X1 Extreme G4 созданы равными
Всё большее число игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций оснащается системой охлаждения на основе испарительной камеры. Именно этот подход выбрали разработчики Lenovo для ThinkPad P1 G4 и ThinkPad X1 Extreme G4. Но не для всех конфигураций, а лишь для более дорогих.
Как показало наше тестирование начальной конфигурации ThinkPad P1 G4 с видеокартой Nvidia T1200, её идентификатор - 20Y30017GE, при долгой нагрузке тамошний i7-11800H потребляет менее 40 ватт. В то же время, почти такой же процессор (i7-11850H) внутри более дорогого ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 с видеокартой RTX 3070 потребляет до 60 ватт - и даёт до 30% больше многопоточной производительности.
Core i7-11850H отличается от Core i7-11800H поддержкой расширений безопасности vPro и чуть большими частотами. Но при равноценном питании и охлаждении эти процессоры должны давать почти одинаковую производительность. Реальность показала совсем другую картину - доступный ThinkPad P1 G4 (11800H, T1200) отстал от более дорогого на 30% по многопоточному быстродействию. Если судить по энергопотреблению, испарительная камера в данном случае улучшила качество охлаждения в полтора раза. Но покупателю об этом, скорее всего, станет известно уже после покупки. В официальных спецификациях это важное различие вынесено в маленькую, малозаметную сноску.
Итог не выглядит заманчиво. Те, кто купит один из этих двух ThinkPad в конфигурации с не слишком мощной видеокартой, но мощным процессором, окажутся в положении обманутых, не получив желаемой процессорной производительности.
Подробные обзоры обеих конфигураций выйдут на русском языке в ближайшие дни.