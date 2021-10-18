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Осторожно: Не все ThinkPad P1 G4 и ThinkPad X1 Extreme G4 созданы равными

Lenovo ThinkPad P1 G4
Lenovo ThinkPad P1 G4
Внутри дорогих конфигураций двух названных ThinkPad устанавливается небольшая испарительная камера, позволяющая процессору работать быстрее. Доступные по цене конфигурации оснащаются обычными медными теплоотводами - и производитель не слишком стремится донести различие до покупателей
Andreas Osthoff, 🇺🇸 🇩🇪 ...
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Всё большее число игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций оснащается системой охлаждения на основе испарительной камеры. Именно этот подход выбрали разработчики Lenovo для ThinkPad P1 G4 и ThinkPad X1 Extreme G4. Но не для всех конфигураций, а лишь для более дорогих.

Как показало наше тестирование начальной конфигурации ThinkPad P1 G4 с видеокартой Nvidia T1200, её идентификатор - 20Y30017GE, при долгой нагрузке тамошний i7-11800H потребляет менее 40 ватт. В то же время, почти такой же процессор (i7-11850H) внутри более дорогого ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 с видеокартой RTX 3070 потребляет до 60 ватт - и даёт до 30% больше многопоточной производительности.

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Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 GeForce RTX 3070 Laptop GPU, i7-11850H, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR: Ø1803 (1759.48-1988.07)
Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y30017GE T1200 Laptop GPU, i7-11800H, Samsung PM9A1 MZVL2512HCJQ: Ø1405 (1380.5-1547.99)
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Core i7-11850H отличается от Core i7-11800H поддержкой расширений безопасности vPro и чуть большими частотами. Но при равноценном питании и охлаждении эти процессоры должны давать почти одинаковую производительность. Реальность показала совсем другую картину - доступный ThinkPad P1 G4 (11800H, T1200) отстал от более дорогого на 30% по многопоточному быстродействию. Если судить по энергопотреблению, испарительная камера в данном случае улучшила качество охлаждения в полтора раза. Но покупателю об этом, скорее всего, станет известно уже после покупки. В официальных спецификациях это важное различие вынесено в маленькую, малозаметную сноску.

Итог не выглядит заманчиво. Те, кто купит один из этих двух ThinkPad в конфигурации с не слишком мощной видеокартой, но мощным процессором, окажутся в положении обманутых, не получив желаемой процессорной производительности.

Подробные обзоры обеих конфигураций выйдут на русском языке в ближайшие дни.

Andreas Osthoff
Автор исходного текста: Andreas Osthoff - Ведущий редактор (ноутбуки для работы и бизнеса) - 1320 статей на Notebookcheck c 2013 года
Цифровая электроника окружала меня с детства. Моим первым компьютером был Commodore C64, со времени которого мой интерес к самостоятельной сборке PC лишь рос и ширился. Прошло не так много лет, и, ещё числившись в Siemens, я оказался занят написанием обзоров для Notebookcheck. Мой основной фокус - ноутбуки для работы и бизнеса, включая портативные рабочие станции. С интересом смотрю в сторону любых новейших технологий и всёго, что сделано на их основе, с целью тестирования, сравнения и выбора всего самого наилучшего.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2026 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Andreas Osthoff, 2021-10-18 (Update: 2021-10-19)

 