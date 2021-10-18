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Valve удаляет из Steam все игры с криптовалютой и NFT

Valve против криптовалют в играх
Valve против криптовалют в играх
Прямо сейчас в Steam удаляются все игры с криптовалютой и поддержкой NFT-токенов. Отныне Valve строго запрещает любой контент, основанный на технологии блокчейн. В первую очередь это касается игр, которые позволяют выпускать или обменивать криптовалюту или токены NFT. В Epic Games явно довольны таким решением
Ronald Matta, 🇩🇪
бизнес криптовалюты цифровое право игры и всё, что связано с ними Софт
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Отныне Valve без церемоний убирает из Steam все игры с технологией блокчейн, которые позволяют выпускать или торговать криптовалютами или невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В соответствующей документации Steamworks Valve добавила тринадцатый пункт к уже существующим правилам и рекомендациям по запрещенному контенту:

13. Приложения с поддержкой технологии блокчейн, которые позволяют создавать или обменивать криптовалюту и/или NFT-токены.

Valve безошибочно дает понять, что любой контент, использующий блокчейн - то есть криптовалюту или NFT - больше нельзя ни предлагать, ни продавать в Steam. Об этом шаге стало известно от разработчиков приключенческой игры от первого лица Age of Rust. В своем Twitter создатели игры пожаловались сообществу, что Steam уведомил их об удалении с платформы всех игр с технологиями блокчейн, включая Age of Rust.

С помощью таких мер Valve, по-видимому, хочет защитить пользователей от опасностей, связанных с криптовалютами и связанными с ними взломами. Например, игра Epic Hero Battles, основанная на блокчейн, недавно стала знаменитой из-за крайне негативных событий. Здесь графику и картинки хакеры просто украли у художников через NFT, причем потом пытались нажиться на украденном контенте.

Несмотря на всю опасность и нелегальность подобного контента в некоторых странах, игры с технологией блокчейн становятся все более популярными среди геймеров, потому в будущем Valve, возможно, пересмотрит свое решение. Между тем, основной конкурент - Epic Games - крайне доволен решением Valve и подчеркивает, что игры с блокчейн по-прежнему приветствуются в Epic Game Store. Генеральный директор и основатель компании Тим Суини (Tim Sweeney) написал в своем Twitter:

"Epic Games Store приветствует игры, в которых используется технология блокчейн, при условии, что они соблюдают соответствующие законы, раскрывают свои условия и имеют возрастной рейтинг, установленный соответствующей группой. Хотя Epic Games не использует криптовалюту в своих играх, мы приветствуем инновации в области технологий и финансов."

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Ronald Matta
Автор исходного текста: Ronald Matta - Senior Editor News - 13284 статей на Notebookcheck c 2007 года
contact me via: @RonMatta
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2499 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ronald Matta, 2021-10-18 (Update: 2021-10-18)

 