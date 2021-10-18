Valve удаляет из Steam все игры с криптовалютой и NFT
Отныне Valve без церемоний убирает из Steam все игры с технологией блокчейн, которые позволяют выпускать или торговать криптовалютами или невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В соответствующей документации Steamworks Valve добавила тринадцатый пункт к уже существующим правилам и рекомендациям по запрещенному контенту:
13. Приложения с поддержкой технологии блокчейн, которые позволяют создавать или обменивать криптовалюту и/или NFT-токены.
Valve безошибочно дает понять, что любой контент, использующий блокчейн - то есть криптовалюту или NFT - больше нельзя ни предлагать, ни продавать в Steam. Об этом шаге стало известно от разработчиков приключенческой игры от первого лица Age of Rust. В своем Twitter создатели игры пожаловались сообществу, что Steam уведомил их об удалении с платформы всех игр с технологиями блокчейн, включая Age of Rust.
С помощью таких мер Valve, по-видимому, хочет защитить пользователей от опасностей, связанных с криптовалютами и связанными с ними взломами. Например, игра Epic Hero Battles, основанная на блокчейн, недавно стала знаменитой из-за крайне негативных событий. Здесь графику и картинки хакеры просто украли у художников через NFT, причем потом пытались нажиться на украденном контенте.
Несмотря на всю опасность и нелегальность подобного контента в некоторых странах, игры с технологией блокчейн становятся все более популярными среди геймеров, потому в будущем Valve, возможно, пересмотрит свое решение. Между тем, основной конкурент - Epic Games - крайне доволен решением Valve и подчеркивает, что игры с блокчейн по-прежнему приветствуются в Epic Game Store. Генеральный директор и основатель компании Тим Суини (Tim Sweeney) написал в своем Twitter:
"Epic Games Store приветствует игры, в которых используется технология блокчейн, при условии, что они соблюдают соответствующие законы, раскрывают свои условия и имеют возрастной рейтинг, установленный соответствующей группой. Хотя Epic Games не использует криптовалюту в своих играх, мы приветствуем инновации в области технологий и финансов."