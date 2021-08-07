Исследование Speedtest: Реальная скорость 5G в Германии не достаёт даже до 200 Мбит/с

Оператор o2 даёт больше скорости, чем другие - при этом площадь, на которой доступны сети 5G от этой компании, очень скромна по сравнению с конкурентами

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К цифрам, которые в своих исследованиях публикует Speedtest, всегда стоит относиться с осторожностью. Но они позволяют оценить положение дел в целом.

Так вот, согласно актуальным замерам скорости Интернета на территории Германии, оператором связи с самой быстрой сетью 5G сейчас является o2 (Telefonica). Его абоненты, использующие смартфоны и планшеты с 5G, усреднённо выжимают 172 мегабита в секунду при загрузке данных. Далее идёт Deutsche Telekom со 154 мегабитами и Vodafone со 114 мегабитами.

Здесь стоит заметить, что сеть 5G от o2 развёрнута на сравнительно скромной территории и пока что задействует исключительно диапазон 3.6 ГГц, в то время как конкуренты задействуют и менее скоростные частоты. Более того, по оценке скорости мобильного Интернета в целом - не только по стандарту 5G - уже o2 проигрывает конкурирующим операторам, а не наоборот.

Когда сказочные обещания лопаются, подобно пузырю из жевательной резинки

Волна массового перевода потребителей по всему миру на 5G уже поднята, и один из основных аргументов в пользу новой технологии, которыми оперируют компании и операторы - увеличение скорости мобильного Интернета. Цифры называются очень аппетитные, как правило, не менее гигабита, но реальность отличается от обещаний, что и доказывает источник этой новостной статьи. Основная масса смартфонов с 4G LTE, которыми пользуются люди сегодня, поддерживает хотя бы 300-мегабитный порог скорости на загрузку, и новые сети 5G в их нынешнем виде не обеспечивают даже двух третей от этой цифры. Топовые модели готовы дать вовсе более 1 Гб/с. Напрашивается вывод - если бы операторы связи вкладывали деньги в улучшение инфраструктуры 4G LTE вместо того, чтобы излишне торопиться с 5G, потребитель бы ничего не потерял.