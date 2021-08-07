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Исследование Speedtest: Реальная скорость 5G в Германии не достаёт даже до 200 Мбит/с

Сравнение скорости мобильного Интернета от Speedtest дало неожиданные результаты (Изображение: Ookla)
Сравнение скорости мобильного Интернета от Speedtest дало неожиданные результаты (Изображение: Ookla)
Оператор o2 даёт больше скорости, чем другие - при этом площадь, на которой доступны сети 5G от этой компании, очень скромна по сравнению с конкурентами
Enrico Frahn, 🇩🇪
5G бизнес
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К цифрам, которые в своих исследованиях публикует Speedtest, всегда стоит относиться с осторожностью. Но они позволяют оценить положение дел в целом.

Так вот, согласно актуальным замерам скорости Интернета на территории Германии, оператором связи с самой быстрой сетью 5G сейчас является o2 (Telefonica). Его абоненты, использующие смартфоны и планшеты с 5G, усреднённо выжимают 172 мегабита в секунду при загрузке данных. Далее идёт Deutsche Telekom со 154 мегабитами и Vodafone со 114 мегабитами.

Здесь стоит заметить, что сеть 5G от o2 развёрнута на сравнительно скромной территории и пока что задействует исключительно диапазон 3.6 ГГц, в то время как конкуренты задействуют и менее скоростные частоты. Более того, по оценке скорости мобильного Интернета в целом - не только по стандарту 5G - уже o2 проигрывает конкурирующим операторам, а не наоборот.

Когда сказочные обещания лопаются, подобно пузырю из жевательной резинки

Волна массового перевода потребителей по всему миру на 5G уже поднята, и один из основных аргументов в пользу новой технологии, которыми оперируют компании и операторы - увеличение скорости мобильного Интернета. Цифры называются очень аппетитные, как правило, не менее гигабита, но реальность отличается от обещаний, что и доказывает источник этой новостной статьи. Основная масса смартфонов с 4G LTE, которыми пользуются люди сегодня, поддерживает хотя бы 300-мегабитный порог скорости на загрузку, и новые сети 5G в их нынешнем виде не обеспечивают даже двух третей от этой цифры. Топовые модели готовы дать вовсе более 1 Гб/с. Напрашивается вывод - если бы операторы связи вкладывали деньги в улучшение инфраструктуры 4G LTE вместо того, чтобы излишне торопиться с 5G, потребитель бы ничего не потерял.

Источник(и)

Ookla, Teltarif

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Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Tech Writer - 96 статей на Notebookcheck c 2021 года
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2001 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Enrico Frahn, 2021-08- 7 (Update: 2021-08- 7)

 